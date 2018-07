Bővítik a zákányszéki sekrestyét - Hívek gyűjtötték össze a munkához szükséges öt és fél millió forintot

Janes Zoltán zákányszéki plébános minden évben a templomra gyűjt. Fotó: Török János

Tavalyelőtt új orgonát vásároltak, az előző évben az ablakokat restaurálták, most pedig a sekrestyét bővítik a zákányszéki templomban. Janes Zoltán plébános elmondta, a munkálatok költségeit a minden év január első hétvégéjén megrendezett jótékonysági katolikus bál bevételéből és a hívek adományaiból fedezik.– Először is borzasztóan kicsi volt, és nem fértünk el, másodsorban pedig szükségessé vált egy vizesblokk kialakítása, illetve szeretnénk egy egyházközségi múzeumot is kialakítani. Kevés kincsünk van, de a szépet meg kell mutatni – mondta a plébános a templomkertben, ahol az építkezést mutatta meg nekünk. A sekrestyéhez két oldalról toldanak hozzá egy-egy épületet, majd a válaszfalakat kibontva bővítik.A plébános hangsúlyozta, hogy a felújításokat minden esetben önerőből finanszírozva, javarészt helyi vállalkozók végzik el. A sekrestye bővítését, ami 5,5 millió forintos beruházás, április végén kezdték, és a tervek szerint augusztus végén fejezik be. Jövőre a templom kerítését újítják föl.