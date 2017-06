Bővül a Hungi, belakják az egykori Kass Szálló auláját is

Folyamatosan dolgoznak a Hungi Vigadónak helyet adó Kass Szálló épületén. Most az egykori aulából alakítanak ki bulihelyszínt. Fotó: Török János

Az 1976 óta pusztuló egykor impozáns Kass Szálló épületében három fiatal látott fantáziát három évvel ezelőtt. Mint megírtuk, szakács, üzletvezető és jogász bérli az egykori Régi Hungáriát annak tulajdonosától, a Quaestor Csoporttól (2014. június 11.: Ismét kinyitják a Régi Hungáriát).

Az évek alatt Szeged egyik legnépszerűbbé vált szórakozóhelye szombattól tovább bővül. Annus Melinda, a klub menedzsere elmondta, az esküvők miatt nem szerették volna, ha a 200 fős nagyteremből kiszorul a szórakozni vágyó ifjúság, ezért a Dózsa György utca felőli bejáratot is megnyitják, és ott is bulihelyszínt hoznak létre. Így akár két külön társaság is szórakozhat egyszerre a Hungiban. Az egykori szálloda aulájából kialakított, kupolás helyiség a modern és a hagyományos elemek összehangolásával szombat estétől várja a nagyközönséget.