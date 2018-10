Bővül az óvoda, és minibölcsődét építenek Bakson

Már az alapokat készítik az óvoda fejlesztésének második üteméhez és a minibölcsőde létesítéséhez Bakson. – Szülői fogadószoba is lesz intézményünkben, ahol nyugodt körülmények között lehet a gyerekekkel kapcsolatos dolgokat megbeszélni, továbbá teakonyhát és sószobát is kialakítunk az új épületszárnyban.Ez utóbbira azért van szükség, mert sok helybéli olyan lakhatási körülmények között kénytelen élni, hogy gyereke légúti betegséggel is küzd, de a prevenció is a célunk – mondta el lapunknak Búza Zsolt polgármester.Az udvar másik szegletében is betonoztak ottjártunkkor, új minibölcsőde épül ugyanis.Családi bölcsőde jelenleg is van a településen, ám az egy önkormányzati szolgálati lakásban üzemel. A polgármester elmondta, azt határozták el, hogy az általános iskolásoknál fiatalabbakat egy helyre integrálják, ezért lesz az óvoda telkén a bölcsőde.– Az Európai Unió támogatja a beruházást, ám a TOP-os keretből elnyert több mint 118 millió forint nem elegendő, így ki kell egészítenünk a forrásokat, akárcsak több más projektünknél. A képviselő-testület azon az állásponton van, hogy megvalósítjuk a fejlesztéseket, és inkább hitelt veszünk fel, mert teljesen önerőből nem tudnánk fejleszteni az óvodát, az egészségházat vagy éppen a piacot – magyarázta Búza Zsolt.A kivitelezőnek február végéig kell elkészülnie az új épületszárnyakkal, így azokat még ebben a nevelési évben birtokba vehetik a gyerekek. Már az alapot betonozzák Bakson, hamarosan új épületrészek nőnek ki a földből.