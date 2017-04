Bővült a szegedi majomcsalád

A legkisebb törpe selyemmajmokat már a látogatók is megcsodálhatják a Szegedi Vadasparkban. Fotók: Szegedi Vadaspark/Endrédi Lajos

Amennyire kicsik, annyira jól szaporodnak, már nemegyszer örülhettek a Szegedi Vadasparkban annak, hogy alkalmanként 2-2 aprósággal bővül a csapat, ahogy most is két kölyök született. A gondos szülőknek és a segítőkész idősebb testvéreknek köszönhetően szépen fel is szoktak cseperedni a fiatalok. A törpe selyemmajmok immár népes családját a látogatók is megtekinthetik a trópusi házban.A karmosmajmokhoz viszonyítva is apró termet nagy kihívásokat jelent, amikhez alkalmazkodniuk kell ezen főemlősöknek. Többek között több a rájuk veszélyes ragadozó, mint amennyi a nagyobb majmokra vadászik. Ellenük nemcsak a fürgeségükre hagyatkoznak, hanem a rejtőzködésre is. A rokonaikhoz képest szokatlanul lassan, kimérten mozognak az ágakon, hogy ne keltsenek feltűnést, és csak akkor gyorsulnak fel, ha menekülniük kell.

A törpe selyemmajmok természetvédelmi helyzete szerencsére nem kritikus, viszonylag jól alkalmazkodtak az emberi tevékenységek által megváltozott életkörülményekhez. Az Amazonas medencéjében élő majomfaj helyzete azonban romlik, elsősorban a vadászat és a vadbefogás veszélyezteti, hiszen sokfelé értékesítik hobbiállatként is – annak ellenére, hogy ahogy a majmok általában, nem igazán valók ők sem erre a célra.