Bronzot ért a profi amatőrök csirkéje - Ismét remekelt a szegedi barbecue-s csapat

Sikert sikerre halmoz a szegedi csapat. Fotó: BBQ Suncity Szeged

A közelmúltban a BBQ Suncity Szeged elnevezésű baráti társaság Olaszországban, Velence Noventa di Piave tartományában megrendezett The War of Barbeque versenyen remekelt. A szegedieknek nem ez az első nemzetközi sikere: tavaly megírtuk , marhaszegy kategóriában első helyezést hoztak el a tokaji borvidék szívében, Tállyán megrendezett nemzetközi barbecue-versenyen.A barbecue lassú tűzön, hagyományosan 110–120 Celsius-fok között, de mindenképpen 150 fok alatt, fatüzeléssel vagy természetes faszénnel képzett indirekt hőn, hosszan elkészített hús, amely a grillezéssel ellentétben nem érintkezik a közvetlen hővel, hanem forró levegővel készül el a hús.Az olasz megmérettetésen az öttagú csapat – Nagy Iván , testvére, Péter, Mészáros Ádám Tamási Péter és Komlódi Csaba – csirke kategóriában a dobogó harmadik fokára állhatott. Pork, azaz sertés kategóriában az ötödik helyen végeztek, összesítésben pedig nyolcadik lett a csapat.– Igen erős mezőny volt, rengeteget tanultunk, nagyon örülünk, hogy ott lehettünk, és már készülünk a következő megmérettetésre. Illetve biztos, hogy idén is elindulunk az októberi magyarországi versenyen is Tállyán – mondta Nagy Iván.