Bruno Marsot elemeznek a konziban

Mi köze van egymáshoz a Nászindulónak és a Yesterdaynek a Beatlestől? A Patché zenekar énekese, Pákai Petra és billentyűse, Cséry Zoltán elárulja: ugyanazokat az akkordokat használják. A két zenész rendhagyó órákat tart az ország konzervatóriumaiban, január 31-én az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolába látogatnak el.– Olyan formában akartuk a gyerekeknek a szigorú zeneelméleti szabályokat átadni, hogy könnyűzenével inspiráljuk őket, azon keresztül mutatjuk meg, hogyan működik a klasszikus – magyarázza Zoltán a Konzi-Tour lényegét. – Szeretnénk megmutatni, hogy egy jazz-zenésznek ugyanolyan nehézségeken kell átmennie, mint egy klasszikus zenésznek, mert ugyanazt a 12 hangot használják mindketten.Az énekes-billentyűs duó meglepi a diákokat azzal, hogy Wagner helyett mernek Michael Jacksont elemezni – ezzel közvetítik, hogy a maga módján a pop is értékes.– Szolfézs és zeneszerzés szakon tanultam, de már akkor tudtam, hogy nem feltétlenül komolyzenével akarok foglalkozni – emlékszik vissza Zoli. – Sokszor ért engem is az a vád, hogy ne gyakoroljak a konziban jazzt, mert nem oda való. Ilyenkor visszakérdeztem, hogy Szakcsi Lakatos Béla , aki világhírű zeneszerző és jazz-zongorista, napi 6-7 órát gyakorol: ne igényelne ugyanannyi befektetett időt és energiát a könnyűzene is?Petra és Zoli több lehetőséget felvillant a fiatalok előtt: felvételiztek már például az ő hatásukra a Kőbányai Zenei Stúdióba.– Élő, interaktív az előadás, hiszen odamegy egy énekesnő és egy zongorista, lehet tőlünk kérdezni, mesélünk a műfajokról, sőt meg is mutatjuk őket – mondja Zoli. – Ha 16 évesen ilyen előadást hallok, mint amilyet mi tartunk, akkor sokkal tudatosabb lehettem volna.