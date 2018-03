Brutális bírságok jöhetnek: májustól szigorodik az adatvédelem, a kisvállalkozások sem mentesülnek

Hamis a lista



Péterfalvi Attila neve is szerepel a Hajrá Magyarország Párt választási ajánlóívén – a teljes közéleti tájékozatlanságról árulkodó húzás a napokban bejárta a sajtót. Lapunk kérdésére az elnök elmondta, természetesen semmit sem írt alá ennek a pártnak, ám hozzátette, nagyon nehéz 500 érvényes szignót összeszedni. Hangsúlyozta, aki gyűjti ezeket, nem ellenőrizheti a személyi azonosságot, így a hamis adatkezelést az is elkövethette, aki ezt bediktálta.

Az elmúlt évek legnagyobb érdeklődéssel kísért eseményét szervezte hétfőre a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a határidő előtt egy héttel le kellett zárni a jelentkezést, így is négyszázan voltak a nagyteremben. Május végén lép életbe az új GDPR, az Európai Unió adatvédelmi rendelete, amely a korábbinál jóval szigorúbb a személyes adatokat is kezelő vállalkozásokkal szemben és brutális büntetéseket helyez kilátásba. E témához kapcsolódott a kamara és az Szegedi Tudományegyetem közös rendezvénye.A telt ház annak szólt, hogy a változás minden céget érint, ahol személyes adatokat kezelnek – a munkavállalóké is az –, vagy bármilyen adatbázissal foglalkoznak. Nemesi Pál kamarai elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy mára mindennapjaink része a digitalizáció és az informatika, a vállalkozásokra zúduló információhalmaz folyamatosan nő. Azon igyekeznek, hogy a jogkövető magatartás ne vegyen el több energiát a szükségesnél – ebben tud segíteni a kamara.Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke arról beszélt, hogy a globalizáció és a digitalizáció eltünteti az országhatárokat – mások az adatvédelmi szabályok, s Magyarországon az egyik legszigorúbbak Európában. Akik nálunk később alkottak törvényt, enyhébbet fogadtak el, az adatkezelők pedig visszaélhetnek ezzel, és ott alapítják meg a cégüket, ahol puhábbak a szabályok. Az előadó hangsúlyozta, az új adatvédelmi rendelet azokra is kötelező lesz, akik uniós polgárok számára nyújtanak szolgáltatásokat. Vagyis a nagyokra, Facebookra, Google-re is érvényes és kikényszeríthető lesz.Ezután saját szabályozás kell az adatvédelmi incidensekre. Eddig ez keveseknek volt, mint kiderült a BKV-nak sem, amikor figyelmeztetésként meghekkelték online jegyvásárlási rendszerüket. Az adatvédelmi incidensnél azonnal meg kell kezdeni az elhárítást, jelenteni kell – azt is, ha valaki elveszít egy munkahelyi pendrive-ot és azon kódolatlanul vannak személyes adatok.Péterfalvi Attila szerint nem úszható meg, hogy május 25-ig a cégek áttekintsék adatkezelésüket, megfelelő-e a jogalap, tudják-e garantálni az adatok biztonságát. Borítékolható, hogy a választások miatt addig nem megy az információs törvény módosítása az országgyűlésen. Hiába kész a szövegtervezet ez már az újonnan összeülő parlamentre vár.Az előadó kérdésre válaszolva elmondta, nem a média sokkolja az adatkezelőket, hiba estén a büntetés valóban brutális lehet. 20 millió euróig, több mint 6 milliárd forintig mehet a bírság összege, aminek a másik felső határa a globális árbevétel 4 százaléka. A Kúria szerette volna, hogy a mikró-, kis- és középvállalkozások az első alkalommal ne legyenek bírságolhatók, de Péterfalvi Attila szerint ennél árnyaltabb a dolog. Ha egy társközvetítő portál kiskorú személy szexuális tartalmú hirdetését teszi közzé, ők azt elsőre is meg fogják büntetni.A munkáltatók szemszögéből Lajkó Dóra , az SZTE jogi karának adjunktusa beszélt, míg a digitális megközelítést Alexin Zoltántól, az informatikai kar adjunktusától hallhatták az érdeklődők. A témában további rendezvényeket tervez a kamara.