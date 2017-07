Brutális mennyiségű adat pörög a villamosokon - Legtöbben a Google-t, a Facebookot nézik

Wifi a megállókban

Majó-Petri Zoltán arról is beszélt, hogy tervezik, kiterjesztik az ingyenwifi-szolgáltatást a megállókra is. Ezt elmondása szerint leghamarabb 2018 tavaszára valósítják a Modern Városok Program okosváros-fejlesztési elemeként.

Horváth Attila főleg a Facebook Messengert használja a villamoson. Fotó: Kuklis István

– Én főleg ahasználom, és olyan adatokat szoktam letölteni, amelyek a tájékozódást segítik, például térképet – mondta Horváth Attila . A vajdasági fiatalemberrel pénteken beszéltünk a négyes villamoson. Azt mondta, nem nagyon olvas híreket a villamoson, mert ahhoz több idő kellene, de ha mégis, akkor az Indexet nyitja meg. Horváth Attila nagyon jónak tartja, hogy van ingyenwifi a szegedi villamosokon és trolikon.Ahogy megírtuk, az SZKT járművein március óta érhető el ingyenesen az internet (). – Örülök neki, ha minél többen használják, mert kíváncsiak vagyunk rá, hogy mit bír. Jelszó nem kell hozzá – nyilatkozta akkor lapunknak Majó-Petri Zoltán . Az SZKT igazgatója nemrégiben beszélt arról egy előadásán, hogy az utasok havonta körülbelül egy terabyte-nyi adatot forgalmaznak a villamosokon és trolikon. Csak összehasonlításképpen: az egy terabyte-nyi adatforgalom annyi, mint ha kétszáz kiváló, HD-minőségű filmet töltene le az ember. – Ha csak netezgetsz, híreket olvasol, akkor egy terabyte egy életre elegendő, na jó, tíz évre biztosan – magyarázta lapunknak egy szakember. És sorolta: egy ötperces YouTube-videó körülbelül 80 megabyte; tíz perc hírolvasás, képnézegetés és sportvideó letöltése egy híroldalon 40 megabyte, tíz perc barangolás a Facebookon pedig 8 megabyte.

– Júniusban is közel terabyte-nyi adatot forgalmaztak az utasok a járműveken. Csak az URL-lekérdezésekre tudunk információt adni – mondta lapunknak Majó-Petri Zoltán. Ez azt jelenti, hogy milyen oldalakat töltöttek le, használtak az utasok. – Összességében mintegy 680 ezer ilyen jellegű kapcsolódást, kérést regisztráltunk. Nagyságrendileg 30 ezer domainnév szerepel a statisztikáinkban. A kérések több mint 25 százaléka a Google felé megy, 15 százalék felett van a Facebook, 5 százalék felett az Apple, 2 százalék a Viber, 1,5 százalék az Instagram. Érdekesség, hogy a kifejezetten hirdető oldalak 7, a magyar domainnevek 4 százalékot tesznek ki – mondta az SZKT igazgatója. A hírportálok közül az Index, az Origo, a Délmagyarország, a HVG és a 24.hu van benne az első ötben. – Utcahosszal vezet az Index, amely elviszi a magyar hírportálos lekérdezések felét. Érdekesség, hogy az u-szeged.hu és az szkt.hu bekerült a hírportálok mögé. Ha pedig a szegediek az aktuális időjárásról vagy meteorológiai előrejelzésről akarnak olvasni a neten, akkor az Időképet használják – magyarázta Majó-Petri Zoltán.– Én nagyon bírom, hogy van net a villamoson, de mostanában néha akadozik, szaggat, és olyan is volt, hogy ledobott – mondta Bitó Flóra, aki leginkább a Facebook Messengert használja és az e-mailjeit olvassa el az utazásai során a villamoson.– Ez mobiltechnológia, amit folyamatosan fejlesztünk. A nagyobb csomópontokban – Széchenyi vagy Mars tér – akadozhat a net, amikor egyszerre több jármű is befut a megállóba, és cellát váltanak. Ha akkor és ott sokan neteznek, a kisebb sávszélességűt ledobhatja. Dolgozunk az extra sávszélességen, hogy minél kevesebb ilyen legyen – mondta az SZKT igazgatója.