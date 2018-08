Búcsú a bölcsődei facebookos csoportoktól

– Mi azért ölelünk Mindenkit! (az ebédbefizetéseket el ne feledjétek!) – így búcsúzott közösségi oldalas csoportjától a Vedres utcai Bóbita Bölcsőde. Ha rákeresünk a Facebookon, már nincs elérhető tartalom, s nemcsak ez az önkormányzati fenntartású intézmény, hanem az összes hasonlóan búcsút vesz követőitől, méghozzá igazgatói utasításra.



– Életszerűtlen a 21. században, lényegében cenzúra, hogy a szegedi bölcsődék facebookos csoportjait töröltették a világhálóról. Ezen kommunikáltak egymással a vezetők, gondozók és a szülők, jó kis felületek voltak – írta szerkesztőségünknek egy szülő, aki értetlenül áll az előtt, hogy a szegedi önkormányzat által fenntartott bölcsődék törölni kényszerültek korábban jól működő közösségi hálós csoportjaikat.



Szegeden az önkormányzat fenntartásában tizenöt plusz egy telephelyen 982 férőhellyel működnek bölcsődék. Az intézmény igazgatója, Király Sándorné lapunknak megerősítette, valóban ő döntött arról, hogy töröljék az említett közösségeket. – Nem vagyok a Facebook híve, szerintem, ha a szülőnek bármilyen kérdése vagy gondja van, menjen be a bölcsődébe, kérdezzen a nevelőtől vagy a bölcsődevezetőtől, hiszen nyitottak vagyunk. Amennyiben pedig valaki fotót szeretne gyermekéről, nyugodtan készítse el saját maga, ám vegye figyelembe, nem minden szülő járul ahhoz hozzá, hogy minden adat és fotó felkerüljön a gyerekéről a világhálóra – közölte. Hozzátette, tapasztalatai szerint többször előfordult, hogy nem arra használták az facebookos csoportokat, mint amire az intézmény szerette volna, s összességében sokkal emberibbnek tartja, ha egymás között személyesen megbeszélik a kérdéseket a szülők.



Király Sándorné emlékeztetett arra, hogy idén májusban szigorodtak az adatkezelési szabályok is, az Európai Parlament és a Tanács rendelete kimondja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmét. Ennek megfelelően Szeged Megyei Jogú Város Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központjában csak olyan személyes adatokat kérnek be, amelyek a vonatkozó jogszabályok alapján a feladatok ellátásához szükségesek.



Lapzártánkig nem minden szegedi bölcsőde csoportját törölték a világhálóról. Az egyik intézmény oldalán a családi napról képgalériát találtunk, másutt az új nevelési évre felvételt nyert gyermekek névsorát. Nem hivatalos oldalakra is bukkantunk, illetve személyként ismerősnek jelölhető szegedi bölcsőde is van még. Az a kérdés, hogy ezekre az oldalakra és csoportokra mikor kerül végleg lakat.