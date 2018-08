Budapest után Szeged kocsmavilága a leginkább figyelemreméltó - Még a blogger is dicséri

Sok a vakvágány



– Ha bejegyzés készül rólunk, arra odafigyelünk, de idén eddig nem fordítottunk akkora hangsúlyt a hírverésre, mint korábban. Őszinte leszek: nem nagyon követjük sem a konkurenciát, sem azt, hogy más mit ír rólunk – mondta a Maláta Kézműves Sör- és Grillkert egyik tulajdonosa, Nagy Gergely. A fiatalember hozzátette, azt látják, hogy sok a vakvágány a szegedi vendéglátásban, egyes helyek megnyitnak, aztán hamarosan bezárnak. – Én örülök annak, hogy a szegedi vendéglátás és a kocsmaélet ennyire sokszínű – mondta.

A Fekete ház udvarán lévő Malátát is dicsérte a budapesti székhelyű Kocsmaturista blog szerzője, aki hat nap alatt huszonhárom kocsmát látogatott végig Szegeden. Fotó: Kuklis István

Régen bezzeg



Régen bezzeg minden jobb volt – röviden így lehetne összefoglalni az egyik nagy szegedi vendéglátós, Veres János véleményét a jelenlegi helyzetről. A jól ismert vállalkozó öt és fél évtized tapasztalata alapján azt mondta, régen többen engedhették meg maguknak, hogy eljárjanak egyszerűbb helyekre enni és inni. – Ma az új arisztokrácia Budapestre és Párizsba jár étkezni, az elöregedő városrészek kisnyugdíjasai pedig nem ülnek be a kocsmába, elvannak otthon. Szegeden mindig magas színvonalú volt a kocsmaélet, ahol az ifjúság töltötte az idejét, csak ma már fröccs és zsíros kenyér helyett mást fogyasztanak – magyarázta a vendéglátós dinasztia feje.

„A napfény városa egy kocsmakincstár. Szeged kocsmaélete mindent vitt! A Kocsmaturista kutatómunka jelen állása szerint Magyarországon a főváros után Szeged rendelkezik a legfigyelemreméltóbb kocsmavilággal. Ha választani kellene egy magyar várost, hogy hova menj élmény-kocsmatúrázni a sokszínűség, a naprakészség és a választék jegyében, 2018 júliusában, kocsmaturizmusom 3. évében azt mondom, hogy Szeged legyen az!" – írja egyik legutóbbi bejegyzésében a Kocsmaturista.hu oldal szerzője, aki három év alatt 112 város 1320 kocsmáját látogatta végig.A névtelenséget kérő budapesti fiatalember úgy fogalmazott, soha nem a következő pohár alját keresi, szereti a társadalmi életnek ezeket a minden másnál spontánabb, árulkodóbb intézményeit. – Egy város szellemisége az egyik legteljesebb, legdirektebb és legőszintébb képet a különféle kocsmáival és az ottani beszélgetésekkel rajzolja magáról – mondta.A szerző 23 szegedi helyet látogatott végig – eddig 13-ról írt a kocsmaturista.hu oldalán. A bejegyzés addig folytatódik és frissül, ameddig el nem éri a 23 kocsmát. Elismerően szólt a szegedi kocsmák – Vár söröző, Nyugi, Törpe, Abszint bár – belső festéséről. Mint fogalmazott, néha összetett koncepciókat és izgalmas díszítést látott a falakon, de az egyszerűbb kocsmákban is akadt legalább egy egyszerű grafika.A kocsmák többségét ismerősök ajánlása alapján választotta, de beugrott a véletlenül útjába eső helyekre is. – Szeretem feltérképezni a teljes palettát, a legjobbtól a legegyszerűbbig. Anélkül, hogy mindenkit dicsérnék, azt kell mondanom, igazán rossz kocsmát még nem találtam Szegeden – állította a fiatalember.A merítés nagyon vegyes: a külvárosi kiskocsmától a belvárosi gasztropubig minden belefért. A Vakegér söröző és a Gól presszó mellett jól megfér a listán a Cirmi Kézműves Gasztrokocsma és a Maláta Kézműves Sör- és Grillkert is. Az eddig megírt 13 kocsmát röviden jellemzi, kiemeli egy-egy jellegzetességét és a nyitvatartást. A rutinos kocsmába járó figyelmét nem kerülte el az sem, ha valamelyik helyen használhatta a konnektort okostelefon, laptop töltésére.A Kocsmaturista.hu blog szerzője hozzátette, a kocsmaturista@kocsmaturista.hu e-mail- címre szívesen fogad további javaslatokat Szegedről és a környékről is.