Budapesti lány lett a Miss Europe Continental Hungary legszebbje

A szombat esti a Miss Europe Continental Hungary 2018 műsorvezetője Máté Roland volt, aki lába elvesztése óta most először vezetett műsort. Az ismert tévéssel még a rendezvény előtt beszélgettünk.– Már a nyáron megkértek, vezessem a műsort, de sajnos közbeszólt az élet, megtörtént az amputáció. A verseny előtt egy héttel ismét megkerestek a szervezők, de először nemet mondtam. Rájöttem, hogy hülye vagyok, hiszen dolgozni akarok, gyönyörű lányok vesznek körbe, kell ennél több? – kérdezte nevetve. Roland úgy fogalmazott, messze van még a felépülés vége, legalább egy év mire újra járni tud majd. A jövőjét pedig a hírműsorok után a szórakoztató műfajban képzeli el.Szórakozásból pedig akadt bőven szombat este a Hungi Vigadóban. A tizenhárom szépség azért versengett, hogy egyikük a nápolyi világversenyen képviselhesse hazánkat és akár egy 100 ezer eurós reklámszerződéssel gazdagodjon. A szépségek először egyszerű farmerban és fehér pólóban mutatták meg magukat, miközben Roland bemutatta őket. Így kiderült, hogy egyikük a semmi közepén lakik, de bizonyára egy gyönyörű házban, egy másik lány imádja az állatokat és az édességet, egy harmadik gasztro tévécsatornát szeretne indítani, és hogy maradjunk az ételeknél, egy negyedik szépségről megtudhattuk, hogy szeret főzni, de nem tud. Szerencsére ő nem az a lány volt, aki gasztocsatornát szeretne indítani.A fehérneműs és az estélyi ruhás vonulást, a látványos koreográfiákat a szponzorok divat- és ékszerbemutatói színesítették, de aki kicsit is leragadt a testes vörösöknél, a cseh söröknél, vagy a magyar pálinkáknál és gyomorkeserűknél, hogy így viselje el a rá váró izgalmakat, véletlenül akár össze is keverhette a versenyzőket és a modelleket.A kétórás igen látványos és színvonalas rendezvény végén Polgár Dotti fejére került a korona a Miss Europe Continental Hungary 2018 döntőjében, így ő képviseli hazánkat a nápolyi világversenyen. Minden döntőbe jutott lány csodálatosan tündökölt az est folyamán. A Miss Europe Continental Hungary 2018 végeredménye:I. udvarhölgy Cvijin Blanka, II. udvarhölgy Paronai Dóra, a közönségdíjat pedig Gálfi Petra vihette haza.A szépségkirálynőről megtudtuk, hogy 25 éves, Budapestről érkezett. Jelenleg egy modelliskolában tanít, esténként énekléssel foglalkozik. Azért jelentkezett a versenyre mert több más hasonló megmérettetésen is az a megtiszteltetés érte, hogy a fejére kerülhetett a korona, viszont még soha nem sikerült nemzetközi versenyen első helyezést elérnie. Minden eddigi tapasztalatával és tudásával azon dolgozott, hogy a legjobbat hozza ki magából, ami sikerült is neki.