Budapestre ment A kis tömlöc

A Vidnyánszky Attila vezette teátrum másodszor adott otthont az ország felnőtt amatőr színjátszó csoportjainak: most a 19 megye legjobb amatőr színjátszó társulatai mutatkoztak be. A darab a csoportvezető Horváth Dominika drámapedagógia szakos hallgató diplomamunkája is volt. A kis gömböc című népmese átiratát Gömöri Krisztián, a Szegedi Nemzeti Színház színésze és a színjátszó kör tagjai írták át és vitték színre. A Pajtaszínház programot másfél éve a Nemzeti Művelődési Intézet indította útjára a falusi színjátszó mozgalom újraélesztésére. A bordányiak műsorát vastaps kísérte, a részvételért oklevelet vehettek át.