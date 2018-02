Budapestről is jöttek az egyetem nyílt napjára - fotók

Az érdeklődő középiskolásokat, szüleiket és tanáraikat is várták szombaton a Szegedi Tudományegyetem Központi Épületében. Az egyetem teljes szakkínálata mellett tájékozódhattak a határon túli diákokat érintő felvételi követelményekről, a tanulmányi és szociális ösztöndíjakról, tehetséggondozási- és karrier lehetőségekről, és segítséget kaptak az online felvételi jelentkezés leadásában is – mondta a Délmagyarországnak Béres Sándor, a rendezvény szervezője, aki szerint a Vajdaságból érkező diákokkal együtt körülbelül négyszázan látogattak el az egyetem nyílt napjára,Köztük volt három budapesti diák is, Jenővári Péter, Kun-Szabó Gergely és Tolnai Marcell azon túl hogy osztálytársak, jó barátok is. Gergelyt a fizikai érdekli leginkább, míg Péter, ha minden jól megy mérnök-informatikus lesz majd, amihez Szegeden szerzik meg a tudást. Marcell is azt mondta, hogy az informatika érdekli, de ő még nem biztos abban, hogy Szeged mellett dönt. Abban azonban mindhárman egyetértettek, hogy az SZTE híre Budapesten is kiváló, a mérnökképzés pedig különösen erős.– Szociálpedagógus, vagy gyógytornász szeretnék lenni, erre pedig az SZTE kiváló hely – mondta a csongrádi Batsányi János Gimnáziumból érkező Kurucz Katalin és barátnője Gál Tamara.A lányok előre gondolkoznak, hiszen még van egy évük beadni a jelentkezést, mégis úgy gondolták, hogy jó már most szétnézni ott, ahol később éveket töltenek majd.– Én nagyon örülök neki, hogy ide szeretnének jelentkezni, mivel közel lesznek, itt maradnak a megyén belül. Ráadásul biztos voltam benne, - és nagyon büszke is vagyok - rá hogy a lányom valamilyen segítő szakmát választ – mondta a lányokat elkísérő Kuruczné Magyar Olga, Katalin anyukája.