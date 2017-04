Büdös van a panelek tövében: oroszlánszag jön a cirkusz felől

Tanács Ferenc szerint már javult a helyzet. A közös képviselő elmondta, hogy a cirkuszosok együttműködők. Fotó: Frank Yvette

A Gáz utcában élő olvasóink jelezték, hogy mióta a mobil vidámpark mellett sátrat vert a Csongrádi sugárút és a Makkosházi körút sarkán a vándorcirkusz is, megkeseríti a mindennapjaikat a produkciókban használt állatok vagy ürülékük szaga, egyesek pedig az előadásokat is hangosnak találják.Jártunk olyan, a cirkusztól legfeljebb 30 méterre lévő lépcsőházban, ahol aláírásgyűjtő ívet is kitettek a lakóknak, amelyben tiltakoznak a kialakult körülmények miatt.– Mellbe vág a szag, amikor kinyitom az ablakot a konyhában, de hát nem sokat tudunk tenni – mondta egy harminc éve itt élő nő, aki nem szerette volna, ha leírjuk a nevét.– Ahogy emlékszem, most fordul elő először, hogy egy időben van itt a vidámpark és a cirkusz is, emiatt kisebb helyre zsúfolódtak össze, és hozzánk közelebb kerültek az állatok – tette hozzá a Gáz utcában élő nő.Szabó Melinda és férje csak egy éve lakik a Gáz utcában. Azt mondta, pénteken például nem tudtak szellőztetni a konyhában, mert ha egy kicsit enyhébb az idő, és a cirkusz felől fúj a szél, akkor tényleg „izmosabb a szag". – Szerencsére a nappali a másik oldalon van, úgyhogy ott tudunk szellőztetni – tette hozzá, megjegyezve, nem haragszik a cirkuszosokra, hiszen az állattartás ilyen szaggal jár.

Nincs alternatíva



Évente két-három alkalommal szerződik vándorcirkuszokkal és ugyanennyiszer mobil vidámparkkal a Szegedi Városkép és Piac Kft. a Makkosházi körút és a Csongrádi sugárút sarkán lévő zöld terület használatára – közölte Németh István, az önkormányzati cég vezetője. Kérdésünkre elmondta, önkormányzati tulajdonban nincs alternatívája a panelházak tövében, a lakótelep közepén lévő, viszont jól megközelíthető zöld területnek. A bérlők – akik komoly összeget fizetnek a városnak a használatáért – legalábbis nem fogadnak el másik területet helyette, tette hozzá.

Tanács Ferenc közös képviselőt is megkeresték a szaggal és zajjal kapcsolatban, de elmondása szerint a cirkuszosok együttműködően álltak az észrevételekhez, és igyekeznek kevésbé a lakók terhére lenni, így az egy héttel ezelőtti állapothoz képest sokat javult a helyzet.Az Eötvös Cirkuszt képviselő Eötvös Suzy a háborgó lakók észrevételével kapcsolatban elmondta, szépen tartják az állataikat, voltak kint náluk ellenőrizni a hatóságok, és mind a zaj, mind a szag a megengedett kereteken belül van.Megkérdeztük a polgármesteri hivatal illetékeseit is a Gáz utcai helyzettel kapcsolatban. A zajjal kapcsolatban a polgármesteri hivatalnál, a bűz miatt pedig a járási hivatalnál kell bejelentést tenni – tudtuk meg Kósa Jánostól, a városüzemeltetési iroda osztályvezetőjétől.– Csütörtökön érkezett lakossági panasz a cirkuszra a hulladék és a szennyvíz szabálytalan elhelyezése miatt, amit a helyszínen ellenőriztünk, és valósnak bizonyult. A cirkusz ezután szerződött a városi környezetgazdálkodási céggel. Szállítottak nekik a helyszínre egy konténert, természetesen megfelelő szolgáltatási díjért, így rendeződhet a helyzet. A szennyvízelhelyezési panasszal kapcsolatban a vízszolgáltató intézkedett – mondta el az irodavezető.Hozzátette, néhány éve a mobil vidámpark okozta zajra is panaszkodtak náluk, amiről szintén kiderült, hogy jogos: a helyszíni zajszintmérés igazolta a határérték túllépését. Mint kiderült, az egyik játék sínje, illetve a rajta átsikló kerekek okozták a problémát, de a figyelmeztetés hatására kijavították a fülsértő játékot az üzemeltetők.