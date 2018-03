Buktak a sonkák az ellenőrzésen - ünnep előtt sem csak az árat érdemes figyelni

Sonkákat szemléltek szakértők segítségével a szegedi Auchan áruházban. Fotó: Frank Yvette

– Először a játékok biztonsági szempontjait tekintettük át, majd a sonkákat és sajtokat. Ez utóbbiaknál azt vettük számba, hogy mit érdemes ellenőrizni a címkén – mondta el Szekeres Dénes, a Gábor Dénes Szakgimnázium és Szakközépiskola végzős diákja tegnap a szegedi Auchanban, ahol szakemberek tájékoztatták a vevőket minden részletre kiterjedően a fogyasztók világnapján tartott kitelepülésen.A közelgő ünnep egyik legfontosabb terméke a sonka, amit szintén érdemes alaposan szemügyre vennünk.Kothenczné Budai Erika fogyasztóvédelmi szakügyintéző elmondta, érdemes a megnevezést is megnézni: egyáltalán sonkát tart-e a kezében az ember, vagy kötözött lapockát. A lejárati idő ellenőrzése mellett célszerű ellenőrizni a darabárat is, hiszen az eltérhet a pulton feltüntetett egységártól.Petrik Sándor, a megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályvezetője lapunknak elmondta, az ünnepek előtti kiemelt ellenőrzéseken a fogyasztókat megtévesztő dolgokat szeretnék kiszűrni – így többek között az akciós ár feltüntetésének szabályosságát vizsgálják. A gyártói adatok valóságtartalmát is ellenőrzik, mintát vesznek, és laboratóriumban bevizsgáltatják. – Idén eddig kétféle sonkaterméket vizsgáltattuk be, és egyik sem volt megfelelő.Az egyikben több só volt, a másikban pedig a feltüntetettnél magasabb zsírtartalmat állapítottak meg – mondta el.