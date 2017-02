Buli estélyiben vagy fehérneműben

Ha hinni lehet a meteorológusoknak, mostantól egyre többet látjuk majd a napot, és talán olyan dermesztő hidegre sem kell már számítanunk, mint amiben az elmúlt hetekben részünk volt. Nem is lehetne tehát hasznosabb programot találni szombatra, mint a télbúcsúztatást, amelyet a Szent István téren rendeznek. Lesz fánkevő verseny, galambreptetés és kiszebábégetés – gyerekkel tökéletes hétvégi programnak ígérkezik.



A délelőtt a gyereké lesz, estére viszont felnőttprogramot néztem ki. Az viszont még megbeszélés kérdése, hogy fehérneműs vagy estélyi ruhás nők közé szervezzük a bulit. A Hungi Vigadóban Sötét 50 árnyalata partit tartanak, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában pedig Szerb Üzleti Estet. A két programnak nyilván nem egy a célközönsége. Mindenesetre aki az előbbit választja, annak tudom még ajánlani felvezető programnak a mozifilmet is – igaz, olyan kritikát is olvastam róla, hogy ha 10 perces lenne, akkor is unalmas lenne.



Úgyhogy aki moziba készül, nézze meg inkább az igaz történeten alapuló Oroszlánt, ami 6 Oscar-jelölést és néhány napja több szakmai díjat is bezsebelt. Vagy még jobb ötletem van: olvassa el az egy hete megjelent, azonos című regényt, hogy megismerje az indiai férfi történetét, aki gyerekként egy vonaton ragadva elszakadt családjától, de soha nem adta fel, hogy egyszer megtalálja őket. Mert mint tudjuk, a nyomtatott verzió mindig sokkal jobb, mint a vászonra vitt.