Bűnös garázdaságban, 3 évre próbára bocsátotta a Szegedi Járásbíróság L. Petrát

A rugdosás

Se kép, se hang, csak sírás

Vád és védelem

Most ítélethozatalra visszavonultak.

- Bűnösnek találta a bíróság a vádlottat – Nánási Illés bíró az operatőr bűnössége megállapítása mellett hozzátette, hogy mivel a nő büntetlen előéletű és kiskorú gyermekeket nevel, három évre próbára bocsátják, ami annyit jelent, hogy három év múlva, amennyiben ez idő alatt nem követ el semmit, akkor ennek letelte után sem lesz priusza.A védő szerint a szír kislány szaladt az operatőr lábának, nem az rúgta meg. Az ügyész szerint pedig az is bűn, hogy egy másik szír férfit ugyan nem rúgott meg, de meg akarta. A bíró végül úgy ítélte, hogy a vádlott bűnös, de most még nem kap büntetést. A vádlott pedig úgy tett vallomást, hogy a teremben sem volt.A jobbikosként elkönyvelt N1TV munkatársa a tavaly szeptember nyolcadikán, a röszkei gyűjtőpontnál kialakult kritikus helyzetben, amikor a menekültek százai törték át a rendőrök sorfalát, miközben testközelből forgatott televíziójuk műsorának, a kitörő menekültek közül kettőt biztosan megrúgott, egyet pedig, aki kislányát cipelte, elgáncsolt. Ezek röviddel az események után láttak napvilágot, mivel a nővel együtt a helyszínen dolgozó újságírók szintén felvételeket készítettek, ők vették észre, hogy mit művel a nő. Ebből óriási nemzetközi botrány lett, a jobboldali tévé munkatársa ezután több életveszélyes fenyegetést is kapott. 2015 szeptemberében írtuk: garázdaság miatt vádat emelt L.Petrával, az N1 televízió egykori operatőrével szemben a Szegedi Járási Ügyészség Az ügy miatt feljelentést tett a Párbeszéd Magyarország politikai párt, a Helsinki Bizottság jogvédő szervezet és egy magánszemély is. A jogvédők azt szerették volna elérni, hogy a nő ellen ne garázdaság, hanem közösség elleni erőszak miatt nyomozzanak, illetve emeljenek vádat, mivel számukra egyértelműen kiderült, hogy az operatőr a migránsokkal szemben előítélettel viseltetik. Végül garázdaság miatt emelt vádat az ügyészség, a büntetőügyben csütörtökön néhány óra alatt meghallgatták a vádlottat, a tanúkat és ítéletet is hozott a Szegedi Törvényszék.Meglepetéssel kezdődött a tárgyalás, mivel kiderült, hogy azon a vádlott személyesen nem is fog részt venni. Mivel az operatőr számos fenyegetést kapott, még vérdíjat is tűztek ki a fejére, a bíróság végzést hozott arról, hogy a vádlottat egy elkülönített helyiségben, zárt videóláncon keresztül hallgathassa meg a bíróság. S bár az operatőr neve tavaly bejárta a nemzetközi sajtót, most a bíróságon a személyes adatainak zártan kezelését kérte, és azt, hogy se kép, se hangfelvétel ne készüljön róla. A vádlott vallomásában azzal védekezett, hogy pánikba esett az események miatt, lényegében nem is emlékszik a történtekre. Arról, hogy az eset után milyen támadások érték, szinte többet beszélt, mint magáról az ügyről. Többször sírva is fakadt, ezt a bíró jegyzőkönyvbe is vette.A vádlott nyomozati szakaszban és a tárgyaláson tett vallomásinak ellentmondásaira hívta fel a figyelmet Serfőző Katalin. Az ügyésznő a videófelvételek alapján úgy ítélte meg, hogy a vádlott, ugyan nem rúgta meg a később Spanyolországban futball edzőként letelepedő szír férfit, de a lába arra lendült, ami a szándékát egyértelműen bizonyítja. A vád azt is kétségbe vonta, hogy pánikolt volna az operatőr, mivel ez a felvételeken nem tükröződött a mozdulataiból. Ráadásul, a többi, szintén a helyszínen dolgozó médiamunkások szemmel láthatóan nem riadtak meg a rendőrök sorfalán áttörő migránsoktól.- A kislány ment a vádlott feltartott lábának – a videofelvételeket a vádtól teljesen eltérően értelmezte Sipos Ferenc, az operatőr védője. A védelem álláspontja szerint a vádlott cselekedetei jogos önvédelemként értelmezhetők, valamint az nem egyes személyek, hanem a riasztó tömeg váltotta ki.Végül a maratoni tárgyalás után este fél hétkor hozta meg a bíró az ítéletet, amely a vádlott fellebbezése miatt nem jogerős.Hozzájárult viszont a kép- és hangfelvételhez Perge Henrietta, volt szerkesztő-riporter kollégája, akit tanúként hallgatnak meg a perben. Perge riporterként dolgozott együtt a röszkei határon L. Petrával. Felidézte az eseményeket, és kettős érzésről beszélt: mivel mosolygós, jó kedélyű nőnek ismerte meg akkori munkatársát, nem tudta, hogy a saját szemének vagy a vádlottnak higgyen az eset után.Egy további érdekesség a tárgyalásról, hogy az ügyvéd korábbi, most ismertetett megjegyzései alapján - a nyomozati szakaszban több ízben meghallgatták - leginkább arról a szír fociedző esetéről beszélnek, amely a vádban nem is szerepel. Egyelőre az ügyész sem különösebben firtatja a vádban szereplő felrúgott fiú és kislány esetét.- Az ügyvédtől megtudtuk, hogy a bíróság hozott egy végzést, amelyben elrendelték az elkülönített helyiségben való meghallgatást videó láncon keresztül, mivel közismerten vérdíjat tűztek ki a fejére, magyarul életveszélyben van.Közben megindult a találgatás az újságírók között, hogy melyik településen lehet az elkülönített helyiség. Úgy tudjuk, hogy lényegében Szegeden van, csak másik épületében.- A tárgyalás húzódik, állandóan a videólánccal vannak technikai gondok. Az ügyvéd a szünetben elmondta, hogy neki még lesz egy bizonyítási indítványa. Ha elfogadja a bíró, akkor elnapolják, ha nem, akkor még ma jönnek a perbeszédek, majd az ítélet. Az ügyvéd elmondta, hogy az idézésben, amit ő kapott, abban három és fél órás tárgyalást prognosztizáltak. A szünet előtt az Index videót, meg a L. Petra által készített videót vetítették le. Érdekes, hogy a spanyolhonban letelepedett fociedzőről beszél mind az ügyész, mind a védő, akit nem ért a rúgás, mert nem érte el a lába.Tehát most egyelőre szünet.- A perbeszéd lement, az ügyésznő a garázdaságot bizonyítottnak látta, tehát két embert megrúgott, plusz a foci edzőt is szándéka volt, csak nem sikerült. Mégis, mivel büntetlen előéletű, kiskorú gyermekeket nevel, ezek enyhítő körülmények, tehát pénzbüntetés kiszabását kéri.Kezdődik a védőbeszéd.- Az utolsó szó jogán elmondta, "a kamerával a kezemben csak a lábamat tudtam használni, ha a kezem használom az nem tudom, hogy minek minősült volna. Nem láttam rendesen a kamerától.- A Szegedi Járásbíróság bűnösnek találta L.Petrát garázdaság vétségében, ezért 3 évre próbára bocsátotta, emellett kötelezte 53 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére is.