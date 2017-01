Bűnös garázdaságban, 3 évre próbára bocsátotta a Szegedi Járásbíróság L.P.-t

Most ítélethozatalra visszavonultak.

2015 szeptemberében írtuk: garázdaság miatt vádat emelt L.P-val, az N1 televízió egykori operatőrével szemben a Szegedi Járási Ügyészség . A kirúgott operatőr menekülteket rugdosott meg Röszkénél, esete a világsajtót is bejárta. Ma hallgatja meg a bíróság, de személyesen nem jelent meg Szegeden: zárt láncú videórendszeren keresztül zajlik a tárgyalás.Azt nem tudni, hol, melyik helységben található az a tárgyalóterem, ahol személyesen meghallgatják: nem árulják el. A személyes adatok felvételénél kiküldték a szegedi tárgyalóteremből a sajtó képviselőit, mert a Jobbikhoz köthető N1 Televízió egykori operatőre nem járult hozzá, hogy kép- és hangfelvétel készüljön róla, és ahhoz sem, hogy nyilvánossá tegyék az adatait, személyes körülményeit. Ennek az is oka lehet, hogy korábban életveszélyes fenyegetéseket kapott.Hozzájárult viszont a kép- és hangfelvételhez Perge Henrietta, volt szerkesztő-riporter kollégája, akit tanúként hallgatnak meg a perben. Perge riporterként dolgozott együtt a röszkei határon L.P.-val. Felidézte az eseményeket, és kettős érzésről beszélt: mivel mosolygós, jó kedélyű nőnek ismerte meg akkori munkatársát, nem tudta, hogy a saját szemének vagy a vádlottnak higgyen az eset után.Egy további érdekesség a tárgyalásról, hogy az ügyvéd korábbi, most ismertetett megjegyzései alapján - a nyomozati szakaszban több ízben meghallgatták - leginkább arról a szír fociedző esetéről beszélnek, amely a vádban nem is szerepel. Egyelőre az ügyész sem különösebben firtatja a vádban szereplő felrúgott fiú és kislány esetét.- Az ügyvédtől megtudtuk, hogy a bíróság hozott egy végzést, amelyben elrendelték az elkülönített helyiségben való meghallgatást videó láncon keresztül, mivel közismerten vérdíjat tűztek ki a fejére, magyarul életveszélyben van.Közben megindult a találgatás az újságírók között, hogy melyik településen lehet az elkülönített helyiség. Úgy tudjuk, hogy lényegében Szegeden van, csak másik épületében.- A tárgyalás húzódik, állandóan a videólánccal vannak technikai gondok. Az ügyvéd a szünetben elmondta, hogy neki még lesz egy bizonyítási indítványa. Ha elfogadja a bíró, akkor elnapolják, ha nem, akkor még ma jönnek a perbeszédek, majd az ítélet. Az ügyvéd elmondta, hogy az idézésben, amit ő kapott, abban három és fél órás tárgyalást prognosztizáltak. A szünet előtt az Index videót, meg a L. P. által készített videót vetítették le. Érdekes, hogy a spanyolhonban letelepedett fociedzőről beszél mind az ügyész, mind a védő, akit nem ért a rúgás, mert nem érte el a lába.Tehát most egyelőre szünet.- A perbeszéd lement, az ügyésznő a garázdaságot bizonyítottnak látta, tehát két embert megrúgott, plusz a foci edzőt is szándéka volt, csak nem sikerült. Mégis, mivel büntetlen előéletű, kiskorú gyermekeket nevel, ezek enyhítő körülmények, tehát pénzbüntetés kiszabását kéri.Kezdődik a védőbeszéd.- Az utolsó szó jogán elmondta, "a kamerával a kezemben csak a lábamat tudtam használni, ha a kezem használom az nem tudom, hogy minek minősült volna. Nem láttam rendesen a kamerától.18:40 - A Szegedi Járásbíróság bűnösnek találta L.P.-t garázdaság vétségében, ezért 3 év próbaidőre bocsátotta, emellett kötelezte 53 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére is.Cikkünk folyamatosan frissül!