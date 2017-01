Bűnösnek nevezik a rákbetegeket a kisfilmben

Gyaraki Zsuzsát, Bogi édesanyját is mélyen felháborította kampányfilm. Fotó: Karnok Csaba

– Az ítélet: rák. Azért, mert nem sportolt, és egészségtelenül élt – hangzik el a Magyar Rákellenes Liga kisfilmjében. A bírósági tárgyalóteremben forgatott kampányvideóban a bírónő szigorúan kiabálva halálra ítéli a megszeppent férfit, aki azért vádlott, mert nem megfelelő az életvitele. A jogászt egyébként az a Tallós Rita játssza, aki maga is gyógyult rákbeteg.Az 1 százalékokért kampányoló kisfilm sokaknál kiverte a biztosítékot, közszereplők és civilek nyilvánítják ki nemtetszésüket közösségi oldalakon.– Normális, aki ilyen filmet készít vagy rendel meg? – kérdezte felháborodottan Mónika, aki emlődaganattal küzd. Egy éve operálták le a mellét, érzékenyen érinti a kérdés. – Nem hinném, hogy felelős lennék azért, ami velem történt. Ha csak sportolni kellene azért, hogy valaki egészséges maradjon, szerintem nem sok daganatos lenne az országban. A film ráadásul azt sugallja, mintha bűnözők lennének a rákbetegek, akik semmi mást nem érdemelnek, csak a halált. Nem is értem, hogyan hagyhatta ezt bárki jóvá.

Hasonlóan vélekedik a kisfilmről Gyaraki Zsuzsa is. A szegedi édesanya néhány hónapja veszítette el agydaganatos kislányát, Bogit. – Kiborultam, amikor megláttam. Nem is értem, hogy vették ehhez a bátorságot! Ítéletet hozni egy beteg ember életéről, meg azt ígérni, hogy kap második esélyt? Mintha ez ennyin múlna – háborgott az édesanya, aki szerint ellenreklám lett a kampányfilmből.A kisfilm ellen petíció is indult hétfőn. Néhány óra alatt több mint ezren írták alá a peticiok.com oldalon indított tiltakozást. A kezdeményező Szentesi Éva online újságíró, aki szintén érintett: néhány éve súlyos, áttétes méhnyakrákban szenvedett. Az orvosok 20 százalékot adtak neki a gyógyulásra, 28 évesen operálhatatlannak mondták, egy éve mégis negatívak a leletei. A fiatal újságíró a kampányt Facebook-oldalán szégyennek, égbekiáltóan felháborítónak, gusztustalannak és a végtelenségig károsnak nevezi.Kérdéseinkkel megkerestük a Magyar Rákellenes Ligát is. A szervezet hivatalos Facebook-oldalán megjelent egy üzenet az üggyel kapcsolatosan. Hétfőn még csak magyarázkodtak. Mint írták, többen támadásnak vélték a reklám figyelemfelkeltő tartalmát, amelynek célja azonban az egyén és a társadalom felelősségének hangsúlyozása volt.„Az idei cél a megelőzésre, az egészséges életmódra való felhívás – hiszen ebben van az egyén felelőssége, a genetikai adottságokon és a környezeten nem tudunk változtatni. Semmiképp nem volt cél a gyógyult betegek támadása. A célközönség a még nem beteg, de helytelen életmód miatt fenyegetett emberek csoportja, akik figyelmét csak erősebb üzenettel lehet elérni. Csak egy adat: az ingyenes szűrővizsgálatok részvételi aránya 40 százalék körüli, és a panaszt okozó daganatok 70 százaléka már áttétes. Tegyünk együtt a szűrővizsgálatokon való részvételért".Tegnap ezt kiegészítették egy bocsánatkéréssel is. „Bocsánatot kérünk mindazoktól, akiket megbántottunk kampányfilmünkkel. Nem szerettünk volna megsérteni senkit, semmiképpen nem volt célunk a gyógyult és jelenleg küzdő betegek támadása. A Magyar Rákellenes Liga 26 éve a daganatos betegekért küzd, és ez így lesz a továbbiakban is. A filmet levettük a honlapunkról és a Facebook-oldalunkról is" – írták a posztban, amelyhez még hozzátették: „megértésüket és az Önöktől kapott Második Esélyt köszönjük".