Bűnügyi felügyelet alá került az egykori Szeviép-vezér

"Botka udvari beszállítója bűnügyi felügyelet alatt



A szegedi szocialisták tele vannak bűnügyekkel: alig telik el nap, hogy a korrupt szegedi baloldal szereplőinek ne pattanna ki valami újabb ügye. Csütörtökön a luxusvillájában vették őrizetbe B. Sándort, a SZEVIÉP-ügy vádlottját a Mini Hungary-park ügyével kapcsolatban. Ezzel ismét egy régi szegedi baloldali bizalmas, most Botka László egykori udvari beszállítója került őrizetbe.



Október 2-án a Gyulai Járásbíróság felfüggesztett börtönre ítélte a szegedi városháza három magasrangú szocialista vezetőjét, Botka László polgármester bizalmasait. A VIP-parkolóbotrány miatt elítélt Solymos László alpolgármester, Mózes Ervin címzetes főjegyző és Kalmár Gábor polgármesteri kabinetfőnök nem mondtak le posztjukról, és Botka László sem mentette fel őket a feladatvégzés alól.



Csütörtökön a luxusvillájában vették őrizetbe B. Sándort, a SZEVIÉP-ügy vádlottját a Mini Hungary-park ügyével kapcsolatban, majd a bíróság elrendelte a vádlott bünügyi felügyeletét.



Ezzel Botka László udvari beszállítója, a hírhedt szegedi SZEVIÉP-vezér az újabb baloldali alak, akit gazdasági bűncselekmények miatt előzetesbe, vagy bűnügyi felügyelet alá helyezett a bíróság. Czeglédy Csaba - aki Botka László ügyvédje is volt egy időben - szintén Szegeden tölti letartóztatását a diákszövetkezeti csalássorozat miatt.



A börtönválogatott névsora szinte minden nap újabb emberrel bővül. Minden szereplőben az a közös, hogy mindannyian Botka László szegedi szocialista polgármester emberei és bizalmasai."

Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Idők

Legalább egy hónapig nem hagyhatja el otthonát B. Sándor, akit a mórahalmi Mini Hungary Park ügyében szerdán vettek őrizetbe – mondta a Szegedi Járásbíróságon az ítélet meghozatala után a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője.A bíróság arról is döntött, hogy a férfi nem léphet kapcsolatba az ügy többi gyanúsítottjával – tette hozzá Serfőző Katalin. Az ügyészség azt szerette volna, ha bűnismétlés és az eljárás meghiúsítása miatt letartóztatják B. Sándort, azonban a bíróság – bár az okokkal egyetértett – úgy ítélte meg, hogy ehhez elég a bűnügyi felügyelet, a korábbi nevén házi őrizet is. Az ügyészség fellebbezett a döntés ellen.A Csongrád Megyei Főügyészség B. Sándor őrizetbevételekor egy közleményt adott ki, amiben azt írják, hogy a férfi a park a beruházó és a kivitelező cégében is tulajdonos volt. Közölték, hogy irányította a többi gyanúsítottat, és utasításokat adott valótlan tartalmú teljesítési igazolások kiállítására, valamint a projekt készre jelentésére. Ráadásul az állami támogatás egy részét nem a parkra költötték.Ismert: a Mini Hungary Park létrehozását még a Bajnai-kormány idején, 2009-ben fogadta el a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség. A projekt megvalósítója, Dlusztus Imre, a Bornemzet Kft. ügyvezetője, a Délmagyarország egykori főszerkesztője volt, a beruházást pedig a Szeviép egyik leányvállalata, a MITT Befektetésszervezési Zrt. menedzselte. A botrány idén júniusban robbant ki, amikor az adóhatóság több embert is meggyanúsított azzal, hogy félmilliárd forintot meghaladóan költségvetési csalást követtek el. A megalapozott gyanú szerint egymással összejátszva ötszázötvenmillió forint kárt próbáltak meg okozni az uniós és a magyar költségvetésnek a történelmi Magyarország műemlékeit makettekkel bemutató park kivitelezésekor. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt indult. A gyanú szerint az állami és az uniós költségvetést 436 millió forint vagyoni hátrány érte, amelyből a végrehajtáskor 50 millió forint térült meg.Ugyanez a férfi ül társaival a vádlottak padján csődbűntett miatt a Szeviép-ügyben is, amiben a következő tárgyalást hétfőn tartják. A Szeviép Zrt. 2009. április 18-án vált fizetésképtelenné, majd az eredménytelen csődeljárást követően a bíróság 2010. augusztus 13-án rendelte el a cég felszámolását . A társaság fizetésképtelensége 20 ezer munkahelyet sodort veszélybe, több mint háromszáz cég ment csődbe, és a többi érintett vállalkozás likviditása is megrendült.