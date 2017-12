Burgundi marha a Boros Kakasban - és a tiszteletbeli konzul szolgálja fel

– Lebel Jérôme-ot közel harminc éve ismerem – mutatta be a Boros Kakas séfjét az egykori Dugonics téri Z. Nagy cukrászdában Eric Blin tiszteletbeli francia konzul. Itt nyílt meg a napokban az a francia étterem, amely tovább színesíti Szegeden a nemzeti specialitásokat kínáló vendéglők és kifőzdék táborát.



Hiszen megkóstolhatjuk már a városban a szerb, kínai, olasz, mexikói, indiai, török és görög konyha népszerű ételeit. Gondolt egyet A Boros Kakas (franciául Coq au vin) Beaujolais-kóstolással, a bevezetőben szereplő kulináris különlegességekkel és Frankie Látó muzsikájával nyitott. Az újbor isteni volt, könnyed, rubin árnyalatú, tomboltak benne a gyümölcsös aromák.



– Jérôme korábban többször nyaralt Magyarországon, és nagyon megtetszett neki az ország. Mint ahogy nekem is. Még otthon tervezte, hogy nyit egy éttermet. Aztán gondolt egyet: miért ne itt nyissa meg? Előtte pár hónapig dolgozott Szegeden egy vendéglőben, és nyárra megszületett a döntés. Olyan nevet szerettünk volna, ami franciás.



A gall kakasról mindenkinek Franciaország jut az eszébe, és van egy speciális francia étel, a vörösboros kakas, de azt túl hosszúnak találtuk. Így lett Boros Kakas – magyarázta Eric Blin, aki menedzseli az éttermet, de Jérôme feleségével, Virginével pincérkedni is fog, amellett, hogy tanít az egyetemen, és a konzuli feladatait is ellátja. Ez neki nem derogál, mert szeretné, ha minél többen ismernék meg a francia ételeket. Pan bagnat A kávézóban a saláták mellett tipikus párizsi reggelivel is szolgálnak, vagyis kávéval és helyben sütött croissant-nal, de lesz gyümölcsös-krémes tartelette (tortácska), és kaphatóak majd szendvicsek is.



– Lesz délfrancia szendvics, a pan bagnat, amelyben paradicsom, retek, zeller, articsóka, újhagyma, olívaolajos tonhal és szardella is van – mondta Eric Blin. A hagyma mellett zöldséges-krémes leveseket kínálnak, főételként pedig meg lehet kóstolni a boeuf bourguignont, vagyis a burgundi marhát, ami a legnagyobb francia klasszikusok közé sorolható.



Lehet majd kapni elzászi choucroute-t (húsos káposztát) és cassoulettet (húsos babétel), valamint az étterem nevét viselő boros kakast, amely Eric Blin elmondása szerint a legdrágább étel lesz, több mint négyezer forint, mert nagyon sokáig tart elkészíteni, de isteni finom. Idén nem lesz francia halászlé – Az a célunk, hogy bemutassuk a különböző francia régiók ételeit. Ha valaki járt Franciaországban, és ott ízlett neki valamilyen étel, jelezze előre, mi elkészítjük. Persze nem fél óra alatt – mondta nevetve a konzul. Mert a jó étel elkészítéséhez idő és kiváló minőségű alapanyag kell.