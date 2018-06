Burkolatjavítással kezdik a munkát, a Belevedere-nél újraosztják a sávokat: 1 hónapot csúszik a Fecske utcai körforgalom

Fotó: Karnok Csaba

– Hétfőn adja át a város a munkaterületet a kivitelezőnek, de a komolyabb munkák csak később kezdődnek meg – mondta el érdeklődésünkre Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester, akit arról kérdeztünk, mikor látnak hozzá a Debreceni és Fecske utca kereszteződésébe tervezett körforgalom építéséhez.Áprilisban még úgy tervezték, május végén, június elején elkezdődhet a munka, de a szerződéskötés körüli ügyintézés elhúzódott – így állt elő a csúszás. A munka elvégzésének időtartama nem változott: arra továbbra is 130 napja van a kivitelező cégnek, amely 155 millió forintért alakítja ki a Szilléri sugárúti csomópontban a körforgalmat. A csúszás azzal jár, hogy a tervezetthez képest nagyjából egy hónappal később, a tervek szerint november közepére kell elkészülnie az építkezésnek. A munka miatt ugyan útszűkületre számíthatnak az adott szakaszon az autósok, de a közlekedés működőképes marad – hangsúlyozta az alpolgármester. A körforgalom-építéssel egy időben a SPAR oldalában lévő buszöblöt is felújítják – az is bazaltbeton burkolatot kap –, emiatt időszakosan áthelyezik.A Belvedere előtti útszakaszon várhatóan még a héten elkezdődnek a munkák, amelyek során többek között újraosztják a sávokat, hogy az igényekhez szabva javítsák a közlekedés feltételeit. A tervek szerint itt is csak kisebb fennakadással jár a kivitelezés. A munka burkolatjavítással kezdődik. Korábban ide is körforgalmat terveztek, de időközben kiderült, hogy a jelzőlámpák és zebrák miatt ez nem lenne célravezető.A Felső Tisza-part felől 3 sáv megy majd a belváros felé az IH-tól: a jobb szélső lesz a buszoké, egy sáv a városba, egy a Huszár Mátyás rakpartra tart majd. Az átalakítással is megmarad a lehetőség, hogy az autósok a jobb oldali buszsávból a József Attila sugárút felé kanyarodjanak. A belváros felől egy sávon lehet majd közlekedni. A sávok átrendezésével együtt megszűnik az IH előtti trolimegálló mindkét irányban. A város felé a jelzőlámpa előtt, a Novotel oldalában lesz a bazaltbeton burkolatú új megálló – ott, ahol a 90-es évek elején is volt. A Felső Tisza-part felé a Belvedere-nél építik ki a megállót. Ez azzal jár, hogy az ott lévő parkolóhelyeket megszüntetik, helyette zöldterületet alakítanak ki. A megállók áthelyezésének előnye, hogy a 3-as és 4-es villamos Glattfelder téri megállója, illetve a 9-es, 19-es trolik között közvetlenebb lesz a kapcsolat, azaz gyorsabban, könnyebben eljutnak az utasok egyik járattól a másikig. A kivitelezőnek itt is 130 napja van a munkára.