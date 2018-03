Busz csúszott az árokba a havas úton Tömörkény és Csanytelek között - tovább tart a tavaszi tél

Fák dőltek ki a hétvégén

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint úttestre dőlt egy nagy méretű fa szombat délután Szentes külterületén. A város hivatásos egysége kézi erővel vontatta le az úttestről a fa törzsét, személyi sérülés nem történt. Egy órával később Szegeden dőlt ki egy fa, több parkoló autót megrongálva. Este hat órakor ismét Szentesről érkezett lakossági bejelentés: a Sima Ferenc utcában épületre dőlt egy tizenöt méter magas fa, ami a gyalogosokat is veszélyeztette. Este hét órakor Újszegeden, a Kertész utcában rongált meg egy transzformátorállomást egy kidőlt fa törzse. Személyi sérülés egyik esetben sem történt. Vasárnap Hódmezővásárhelyre, Szentesre és Szegedre is riasztották az egységeket. Személyi sérülés nem történt, de a fák törzse és leszakadt ágai a gyalogosok forgalmát is akadályozták. A műszaki mentéseknek köszönhetően a forgalom minden esetben rövid idő alatt helyreállt. Baleset is történt vasárnap: két személyautó ütközött kora délután Szegeden, a József Attila sugárúton. A szegedi tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A balesetben senki sem sérült meg.

– Itt kavarog fölöttünk ez a mediterrán ciklon, egyik oldalán hideg, a másikon meleg levegővel, tolja az egyik a másikat, ez okozza a havazást – magyarázta a szokatlan márciusi időjárás okait Pernyész László, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium meteorológusa.A szakembertől megtudtuk, Szegeden hétfőn közel tíz centiméter hó esett, kedd reggel valószínűleg tovább havazik, de amikor napközben 0 fok fölé melegszik a hőmérséklet, havas eső is várható. – Szerdán további csapadékra számíthatunk, napközben 0 és 2 fok között lesz, 1-2 milliméter havas eső hullhat. Csütörtöktől viszont araszolgat fölfelé a hőmérséklet. A hétvégére 8-10 fok is lehet, talán itt a tavasz – reménykedett az előrejelzéseket elemezve a meteorológus.A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től megtudtuk, hajnali három órakor elindultak a hókotrók a városi fenntartású főbb utakon.Balesetet is okozott a hó:. A Csongrádról indult busz a havas, rossz minőségű úton megcsúszott, és az útszéli vizesárokba hajtott. Információnk szerint a buszon hatan utaztak, ők nem sérültek meg, a baleset után gyalog mentek tovább. A balesethez a csongrádi és a szentesi tűzoltókat riasztották, akik a műszaki mentésben vettek részt. A busz saját erejéből nem tudott kijönni az árokból, ezért a katasztrófavédelem darujával húzták ki.A napokban folyamatosan esett a Tisza vízgyűjtőjén és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) területén is. Az eső és a hóolvadás miatt tovább tart az árhullám, de még mindig az I. fokú árvízvédelmi készültségi szintje alatt vagyunk. Az igazgatóság műszaki ügyeletesétől megtudtuk, Szegeden a Tisza vízállása múlt héten pénteken 422, vasárnap reggel 483, hétfő reggel pedig már 512 centiméter volt, ami 29 centis emelkedést jelent 24 óra alatt. A rakpart szintje 580 centiméter magasan van, az I. fokú árvízvédelmi készültséget pedig 650 centis vízállásnál rendelik el. A, az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint a Tisza vízszintje vasárnapra elérheti az 571 centiméteres vízszintet.