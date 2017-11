Buszban még mindig megbízhatatlan a kijelző: a Dakk szerint nem ők a hibásak, hogy nem a valós adatok láthatók

Az SZKT javított



Egy éve még az is problémát jelentett, hogy a járatok közlekedését befolyásoló váratlan eseményeket, forgalmi zavarokat, baleseteket nem közölték az utastájékoztató táblákon – noha azt részben arra találták ki. Ezen azóta javított az SZKT, és a kijelző alsó sorában többnyire már kiírják a problémákat, hogy az utasok például ne várják hiába az adott járatot.

A buszok érkezését továbbra sem a valóságnak megfelelően mutatják a szegedi megállókban lévő elektronikus kijelzők. Fotó: Török János

– 85-90 százalékban megbízható a kiírás, és jó is, hogy van. Már nagyon megszoktuk, hogy nem kell bogarászni a kiragasztott menetrendet. A buszokkal van általában probléma. Azokat hétvégén gyakran ki se írják, vagy nem akkor jönnek, amikor a kijelzőn szerepel – mondta a Mikszáth Kálmán utcai megállóban várakozó Bánszki Pál . Amíg az utasokkal beszélgettünk, egy 72/A-s és egy 76-os buszjárat állt meg mellettünk – de egyik sem szerepelt a megállóban lévő elektronikus kijelzőn. Viszont az egyik a kiragasztott menetrendhez képest 2 percet késett, míg a másik 3 perccel előbb jött és ment.– A trolikkal és a villamosokkal semmi baj, általában pontosak a kijelzők. Ha késik valamelyik, az is látható. Szerintem nagyon jó, pláne, hogy helyenként még az átszállást is mutatja. Most már sosem nézem a kiragasztott menetrendet – mondta egy idősebb nő a Mars téri megállóban. Hegyi Ferenc viszont egyáltalán nem nézi a kijelzőt. – Letöltöttem egy applikációt a telefonomra, azon nézem meg, mikor jön a troli vagy a busz – mondta a fiatalember, aki szerint ugyan csak a hivatalos menetrendet látja így, de ahhoz képest pár percnél többet általában nem késnek a járatok. Persze a kijelzőt hiába is nézte volna: azon nem volt olvasható a 21-es busz, ami nem sokkal később befutott a megállóba, a 70-es járat viszont a kiírásnak megfelelően érkezett.Arról kérdeztük az utasokat, hogy mennyire tartják megbízhatónak a 2014-ben nagyjából 400 millió forintból kialakított elektronikus utastájékoztató rendszert – a buszok valós idejű érkezése ugyanis továbbra sem olvasható a kijelzőkön. Közel két éve írtuk meg (2015. december 16.: Csak a valóságban késik a járat), hogy a helyi járatú buszokat üzemeltető DAKK Zrt. járműkövetési rendszere nincs összehangolva a trolikat, villamosokat és az elektronikus utastájékoztató rendszert működtető SZKT rendszerével, ezért láthatók a kijelzőkön csak a hivatalos menetrendi adatok. Az SZKT a járatairól érkező adatokkal percenként frissíti a megállókban lévő kijelzőket, ezért azok a valós érkezési időt mutatják.

A buszos szolgáltató két éve azt közölte, úgynevezett dinamikus adatokat – vagyis hogy a járat valójában mikor érkezik a megállóba – csak akkor tudnak küldeni az SZKT rendszerébe, ha a 2017 és 2024 közötti buszközlekedésre kiírt pályázat részeként megkapják azokat a műszaki paramétereket, amelyek alapján elvégezhetik az ehhez szükséges fejlesztéseket.Miután tavaly februárban a közgyűlés úgy döntött, hogy elfogadja a DAKK Zrt. pályázatát, és az állami cég látja el továbbra is a buszközlekedést, megkérdeztük, miért nem láthatók még mindig a valós idejű adatok a megállók kijelzőin.Az állami cégtől azt a választ kaptuk, hogy a kijelzőket az SZKT működteti, és hogy a DAKK a dinamikus adatok biztosítására ugyan képes, de a szolgáltatott adatok felhasználása nem az ő kompetenciájuk – azaz az SZKT-ra hárították a felelősséget. Ezek után kerestük az SZKT vezetőjét is, hogy megtudjuk, miért nem láthatók továbbra sem a buszok valós idejű adatai a kijelzőkön. Majó-Petri Zoltán türelmet kért, és későbbre ígért választ. Amint megkapjuk, közöljük.