Bűvész betyár varázsolt az ásotthalmi böllérnapon - galéria

- Mitől betyár egy betyár? Hogy van asszonyverés és lólopás - árulta el serkenő bajsza alatt Turcsik József a szombati ásotthalmi batáta fesztivál és böllérnap betyárseregszemléjén. A 18 éves üllési fiatalember hozzátette, hentesnek tanul, ismerősei között látott betyárokat. Szereti a hagyományt és három éve öltözött be. Rajta kívül még vagy nyolcvan hagyományőrző jött el az ország minden pontjáról a Gátsori közösségi házhoz. Így Apátfalváról, Monorról, Kiskunfélegyházáról, Ceglédről, Szigethalomról, sőt a határon túli Szabadkáról. A gyerekeket a fővárosból érkezett Herbály András nyűgözte le bűvésztrükkjeivel.A főbetyárnak kikiáltott bakonyi Pongrácz Gyula szerényen megjegyezte, nem is érti, miért érte ez a nagy megtiszteltetés. Azt rögvest hangsúlyozta, nehogy betyársereget írjunk az újságba, mert az politika, ahhoz nekik semmi közük. Ők hagyományőrzők, olyan időtálló értékeket igyekeznek beleplántálni a fiatalokba, mint a hazaszeretet, megbecsülés és az idősek tisztelete. Különben, tette hozzá, elvész a jövő. Mindezt pedig természetközelben. Gyula betyár elmesélte magáról, hogy lovak közelében nőtt fel. Nem színjáték számára a betyárkodás, hanem életforma.Közösségük erősítésére és gyarapítására a betyárok befogadási ceremóniát is tartottak. Egy vajdasági fiatalemberrel bővítették seregletüket. Ostorral a kézben körbeállták, elmondták, mit várnak tőle, ő pedig, hogy mit vállal. Majd az új betyár mindenkihez egyenként odalépett és a szemébe nézett. Ezzel jelképezve, hogy komolyan gondolja.A betyárok böllérkedtek is. Kora reggel egy három mázsás disznónak ontották a vérét, hogy toros reggelivel várhassák a látogatókat. Az agrárszakemberek ebédig teltházas batáta fórumot tartottak a száz kilométeres körből érkezett gazdáknak. 200 forintért lehetett kapni az édes burgonya kilóját az önkormányzat és a Bivalyos Tanya jóvoltából, sőt érdekességnek batáta teával is kínálták az érdeklődőket.