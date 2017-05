Bűzös víztől rettegnek Juditék a panelban

Hosszú távon májkárosodást okozhat



– Ha valaki éveken keresztül magas vastartalmú vizet fogyaszt, a szervezetben felhalmozódott vas májkárosodást okozhat – magyarázta Kass Ferenc újszegedi háziorvos. Az ammónia pedig, ami gázként mérgező, a sav-bázis egyensúly eltolásával az enzimrendszerek működését károsítja, ami rendkívül szerteágazó egészségügyi problémákhoz vezethet.

– Katasztrofális állapotok vannak. Sárga víz folyik, úszkál benne valami. Én is forralom a vizet, és ásványvizet iszom – mondta az újszegedi Alsó kikötő sor 6. alatti tízemeletes panelház hatodik emeletének egyik lakója. Rácz Imréné 42 éve lakik a házban, azt mondta, a víznek mindig volt egy „bizonyos szaga". – A negyediken az új lakó kezdett el intézkedni, jegyzőkönyvet vetetett fel – tette hozzá.– Úgy kezdődött, hogy amikor levest akartam főzni, és vizet engedtem az edénybe, megcsapott a csatornaszag. Bejelentést tettem a vízműnél. Még aznap kijött két fiatalember, és mintát vettek – mondta a negyedik emeletről Nagy Judit, aki tavaly költözött az Alsó kikötő sorra.Elmesélte, hogy a bűz tusolás után a bőrükön is megmarad, a csapon és a csempén nyálkás sárga réteget képez. A vízművesek néhány hét elteltével ismét kivonultak mintát venni, akkor már lánggal melegítette a csapot a szakember.Judit azt mondta, mióta itt lakik, egészségügyi problémái jelentkeztek. – Herpeszt kaptam, szemgyulladásom volt, a nyirokcsomóim bedagadtak – mutatta az ultrahangos felvételt.– Amikor meguntam, újra hívtam a vízművet, és azt mondtam nekik, hogy a saját költségemen bevizsgáltatom az ÁNTSZ-szel – idézte fel az egyik telefonbeszélgetést Judit. A vízművesek végül a főelosztónál is mintát vettek.

Ledugózzák a pangó vezetékeket



– Sajnos van ilyen probléma. Szegeden rossz a víz. Amikor huszonkét éve ideköltöztem, számomra ihatatlan volt – kezdte Kaplonyi György, az Alsó kikötő sor 6. alatti társasház közös képviseletét ellátó BLOCK 2000 Quadratus Kft. ügyvezető igazgatója. – Annyit tudunk tenni, hogy ha pangó vezetéket találunk, lezárjuk és ledugózzuk. Szkeptikus vagyok: egy ekkora házban, több ezer köbméter éves fogyasztás mellett nem tud mérgező szennyeződés képződni – hangsúlyozta a cégvezető.

Juditék régóta csak tusolásra használják a vizet. Ásványvízzel mossák a fogukat és az arcukat. A főzéshez is palackozott vizet használnak. – Mióta ideköltöztünk, rengeteget költünk ásványvízre, tisztító- és fertőtlenítőszerekre. Ha a közös képviselő sem lép, akkor az ÁNTSZ-hez fordulok – tette hozzá.– Az Alsó kikötő sor 6.-ból már több, vízminőséggel kapcsolatos bejelentést kapott a Szegedi Vízmű az elmúlt időszakban. Március 27-én a vízmű akkreditált laboratóriumának munkatársa vízmintát vett az ingatlanban lévő ivóvízcsapból, amelyet megvizsgáltunk – kezdte Balaton Krisztina.A Szegedi Vízmű Zrt. sajtóreferense elmondta, a kémiai vizsgálaton a vízminta eredménye a vas- és ammóniatartalom kivételével megfelelt az előírt határértékeknek. A magasabb vas és ammónia azt jelenti, hogy a vízminta „kifogásolt minőségű ivóvíz" besorolású, szennyezettséget jelent, de az egészségre nem ártalmas.A bakteriológiai és a mikroszkópos biológiai vizsgálatokat a Szegedi Tudományegyetem vízmikrobiológiai részlege végezte. A jegyzőkönyvekben rögzített vizsgálatok eredménye azt mutatta, hogy a víz minősége megfelelő, nem okoz fertőzést.– Társaságunk április 28-án kicserélte az ingatlan vízbekötését. Minderről, valamint a vízmintavizsgálatok eredményeiről levélben is tájékoztattuk a panaszost, valamint javasoltuk, hogy amennyiben lehetséges, a belső hálózattisztítás is történjen meg a vastartalom csökkentése érdekében – mondta a sajtószóvivő.