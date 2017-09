Cadillackel szelik az utat Szeged legvagányabb mazsolái - videó

Van másik...



– A páromnak egy olcsó, kezdő autót szerettünk volna, így találtunk rá a Chrysler New Yorkerre – osztja meg velünk egy újabb amerikai autó rövid történetét Lele Attila. Ez a kocsi is ott állt az autósiskola előtt, és első ránézésre se nem kezdőnek, se nem olcsónak nem látszott, viszont szép volt és meglehetősen méretes.

Nem csupán a magasabb fogyasztást kell nézni az amerikai autóknál: az alkatrészek ára gyakran töredéke az európai modellekhez képest. Fotó: Karnok Csaba

– Ezen tanultam vezetni, és az nem az autó hibája, hogy nem sikerült a vizsgám elsőre, és vennem kellett néhány pluszórát – mondja a Cadillac volánjánál Szabó Péter. A fiatalember egyszerre tanul és dolgozik, a hétköznapokon pedig egy Renault Twingót vezet. Megkértük egy fotózós, videós próbakörre, ami után úgy nyilatkozott, egészen más ebben ülni, mint a sajátjában, és ha egyszer lesz rá pénze, ő is nagy amerikai autót szeretne.– Óriási a tévhit Magyarországon az amerikai autókat illetően, ebből szeretnék én tudatosan lerombolni annyit, amennyit csak lehet – mondja Lele Attila, a szegedi családi autósiskola oktatója. A több mint egy éve a tanulóvezetőket szolgáló kocsi kézi váltós, ami szokatlan egy USA-ból származónál. Annyira, hogy kint az automata az alapáras, és a kézi váltóval szerelt modellért kell többet fizetni.– Luxusautókkal oktatunk, van BMW-nk és Mercedesünk is, de messze a tengerentúli a leggazdaságosabb – mondja az oktató, hozzátéve, hogy nem ez az első, és nem is az utolsó amerikai kocsi a Lele autósiskolánál. A legelső különben egy Lincoln volt, és a Cadillac után is vásároltak már egy Dodge modellt.Megtudtuk, sokan esnek abba a hibába, hogy csak a fogyasztást nézik, de az csupán egy része a fenntartási költségeknek. Nagyon fontos az alkatrészár, az pedig töredéke a megszokottnak, azon túl, hogy Lele Attila szerint kevesebb is kell belőle, mert megbízható konstrukciók. – Óriási darabszámban készülnek, és én is a General Motorstól veszem az alkatrészt, mint bármelyik opeles, csak éppen sokkal olcsóbban – mondja az autósoktató.

Hétköznapi Amerika. Lele Attila és Szabó Péter. Fotó: Karnok Csaba

Jó teljesít a Cadillac, a bő egy esztendő alatt 50 ezer kilométert hajtottak bele, és csak filléres alkatrészeket kellett cserélni. Tény, hogy a 2,8 literes, 200 lóerő körüli motor megeszik 12 litert száz kilométeren, de egy átlagos tanulóautó étvágya is könnyen eléri a 9-10 litert. – A különbség a fenntartási költségeken bőven megtérül – mondja Lele Attila, hozzátéve, hogy a kocsi vételára is töredéke az európai luxusautókénak.A 2004-es évjáratú Cadillac gyakorlatilag 3 millió forintot ér.

– Tudatosan kerestem az interneten ezt a modellt, kézi váltóval, és Ausztriában akadtam rá. Szerintem egész Európában nincs egy tucatnál több ilyen, ami van, az szinte mind automata – mondja Lele Attila.Megtudtuk, a tanulók is szeretik ezt a modellt, kényelmes, könnyű vezetni, és kisebb helyen megfordul, mint a Suzuki Swift. Úgy persze senki sem jön az iskolához, hogy Cadillacen szeretne tanulni, később azonban gyorsan megbarátkoznak vele. Így azután oktatójukkal vállvetve rombolják az amerikai autókkal kapcsolatos előítéleteket.