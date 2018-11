Cégeket és fiatalokat díjaztak a Magyar Tudomány Napján - Szeged a tudomány fellegvára

A tudomány határtalan. Ez azt jelenti, hogy a különböző tudományágak nem határolódnak el egymástól, ha mégis, akkor képesek vagyunk ezeket a határvonalakat átlépni. A tudomány nem ismer politikai és országhatárokat, még akkor sem, ha a lehetőségek behatároltak, hiszen messzire vagyunk még ezektől a falaktól.Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy november 16-án az Innovációs és Technológiai Minisztérium közbenjárásával paritásos alapon létrejön egy elnöki bizottság, amelynek tagjai az MTA és a minisztérium zökkenőmentes együttműködéséért tesznek majd – emelte ki a magyar tudomány napja alkalmából kedden megrendezett szegedi ünnepségen Vékás Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke.A SZAB-székházban megtartott rendezvényen Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora beszédében hangsúlyozta, napjainkban kiemelkedően fontos a tudomány társadalomban betöltött szerepe, a tudományos munka fejlesztése és elismerése. Hozzátette, Szeged a tudomány fellegvára, de folyamatosan tenni kell azért, hogy a hazai tudományos eredmények nemzetközi szinten is példaértékűek legyenek, fontos szegmens ebben, hogy az országban elsőként az SZTE vehet részt 2019-ben a nemzetközi egyetemi hálózat kialakításában, partnerségben több neves egyetemmel.Botka László polgármester elmondása szerint az elmúlt időszakban megszámlálhatatlan fejlesztés történt a városban, ezek legtöbbjének középpontjában az egyetem, a kultúra és a tudomány állt, ehhez alapul szolgált az SZTE és a város szövetsége. Mint elhangzott, jövőre folytatódik a munka, amelynek fontos szegmense lesz a lézerközpont melletti 70 hektáros terület tudományos ipari parkká való fejlesztése 4 milliárd forintból.Az ünnepségen átadták az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság, valamint a Csongrád, a Békés és a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Kht. által meghirdetett pályázat elismeréseit.Az első Dél-alföldi Innovációs Díjat a hódmezővásárhelyi Csomiép Kft. vehette át, a másodikat a kecskeméti Albadent Fogászati Kft. és a szentesi Denti System Kft. közös pályázata érdemelte ki, míg a cégek közül oklevelet a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagvállalkozása, a SolvElectric Technologies Kft. kapott.Kitüntették a kecskeméti Muhi Kristófot EDDIE – Az élményalapú tanulás című pályamunkájáért, továbbá Gergely Cecília, Győrffy Lajos, Kása Zsolt, Szarvas Adrienn, Nagy Eszter, Kolcsár Vanessza Judit, Kozma Viktória, Kuti Annamária, Németh Zsófia, Korom Ágnes, Csányi Ildikó, Kúsz Norbert, Szivós Ádám, Sisák Benedek, Pétervári Máté, Tóth Géza, Schultz Márton, Kéri Anita, Ámán Ildikó, Szivós Kristóf, Kuruczleki Éva, Szabolcs Enikő, Tóth Marcell, Dinnyés Katalin Julianna, Sebestyén Edmond és Szabó Palócz Orsolya is elismerést kapott a tudomány valamely területén végzett munkájáért. Mindannyian a Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön Alapítvány és a SZAB felhívására nyújtottak be sikeres pályamunkát.