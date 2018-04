Celebgólyák a Vadkerti tértől a gátsori kocsmáig - na és azt tudta, miért nem a sasok hozzák a gyerekeket?

Fotó: olvasó-tudósító/Kosztyo Károly

Fotó: olvasó-tudósító/Kosztyo Károly

A régi fészek a Vadkerti téren: az oszlop sem bírta volna már a többmázsás súlyt. Fotók: Kiskunsági Nemzeti Park

Az új, ember tervezte fészek. Bevált, most is használják.

A megrongálódott mártélyi fészek. Kicserélték.

hete itthon vannak kedves madaraink, de nem sokan vetté észre. Igaz csak reggel és este tartózkodnak otthon, a hím, ttel hamarébb megérkezett és rendbe tette a fészket gondos házigazdaként. Reméljü, s az időjárás is kegyes lesz hozzájuk is" - írta szegedi olvasónk, Kosztyo Károly, aki fotókat is mellékelt Szeged "celebgólyáiról".Nem túlzás így hívni a gólyapárt: régóta figyelemmel kísérik az életüket a szegediek, mi sem számoljuk már, hányszor írtunk róluk. Nem tudjuk, mióta fészkelnek a Vadkerti tér villanyoszlopán, de tavaly több mázsás fészket cseréltek újra, hogy bírja a súlyt az oszlop - ha olvasóinknak vannak pontosabb információik, mióta laknak gólyák a téren, szívesen fogadjuk azokat. Mi is megnéztük őket hétfőn alkonyatkor, de csak egyikük mutatta meg magát.: a Vadkerti téri fészek az évek során olyan méretűre és súlyúra nőtt, hogy azt az áramszolgáltató veszélyesnek ítélte, és ha ledől a fészek, azt a kisgólyák nem biztos, hogy túlélik. A természetvédelmi őrnek kellett új fészket építenie a gólyapárnak, mire azok visszatérnek Afrikából - bár nem volt gyakorlott a dologban, jól boldogult a feladattal, a visszatérő gólyapár elfogadta az alkotást. Nem sokkal később portálunk is megírta:. Türingiában egyébként találtak már fészket, amely 1592-ben épült, és még mindig használják a gólyák.Idén egyébként több településen is helyreállítottak gólyafészkeket, mire megjöttek a lakók. Mártélyon az Akadálymentes égbolt megállapodás tízéves évfordulóját ünnepelték, Királyhegyesen. Ezen a településen is nagyon figyelnek a gólyákra, amikor néhány éve kiesett egy fióka az egyik fészekből, azonnal hívták a tűzoltókat, akik darus kocsival helyezték vissza a kismadarat.

A következőképpen kell elképzelni a fészekcsere műveletét: a villanyoszlopra helyezett, körülbelül egy méter magas tartóoszlopra egy 120 centiméter átmérőjű fészektartó kosarat tesznek, amelybe gondosan elkészített műfészek kerül. Ebbe beledolgozzák az eredeti fészek anyagának jelentős részét is annak érdekében, hogy a gólyák otthonosabban érezzék magukat.

A gólya valószínűleg nem értette, hová lett a pecó, de párjával megoldották a lakásgondot. Fotó: Szabó Imre

Napjainkban a fehér gólyák állományának jelentős része az ember közelében,, épületek kéményén fészkel – ahogy a Vadkerti téren is. Így aztán az emberek szeme előtt élik az életüket - tavaly példáula váratlan áprilisi havazásban, amikor a gólya nyakig hóban ült a tojásain.a madarak valóságshow-ját. Makón a Deák Ferenc utcai pékség kéményén lakott gólya évekig - és

Így készül a fészek. A megközelítőleg 1 méter átmérőjű fészket ágakból építik és szénával, szalmával, tollakkal bélelik; a költési időszakban külön belső költőfészket készítenek benne puhább anyagokból.

Az ásotthalmi gólya kocsmába indul. Fotó forrása: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Igazságtalanok lennénk, ha nem említenénk meg egy másik gólya-celebritást: ő az ásotthalmi fehér gólya, aki - hogy mik vannak! -. Nálunk telel át, a helyiek etetik, ha beáll a nagy hideg, a természetvédelmi őr hoz neki apróhalat. Azt nem tudni, mi köti a kocsmához. Talán a jó társaság - hiszen a gólyák erősen társas lények. Szeretnek telepekben fészkelni, vándorútjaikon és afrikai telelőhelyeiken több ezres rajokat is észleltek. A nem szaporodó példányok költési időben 40-50 tagú rajokban kóborolnak, és még a párok is vadásznak más gólyákkal közösen - közben kicserélhetik a legfrissebb pletykákat a szomszéd új fészkéről.

Bizony szép nagy madár a gólya, elbírja a csecsemőt

Európában és Ázsiában elterjedt, de élőhelyein egyre fogyatkozó madárfaj - írja a wikipédia: indokolt is, hogy vigyázzunk rájuk. Tollazata nagyrészt fehér, de szárnyainak végeit fekete tollak borítják. Lába hosszú, csőre hosszú, hegyes és piros - első évében lába-csőre egyaránt fekete. Testhossza 100-115 centiméter, álló helyzetben a magassága 110-125 cm, szárnyfesztávolsága 155-165 centiméter, testtömege 2,2-4,4 kilogramm, csőrének hossza 14-17 cm. Ragadozó madár, és sokféle fajt fogyaszt; zsákmányol rovarokat, halakat, kétéltűeket, hüllőket, kisebb emlősöket és madarakat. Monogám, de a párok nem maradnak együtt egész életükben; a pár együtt építi a fészket gallyakból, amit azután évekig használnak. A tojó rendszerint négy tojást rak, melyek 33-34 nap múlva kelnek ki. A szülők felváltva kotlanak és mindketten táplálják fiókáikat. A kölyökgólyák 58-64 napos korukban repülnek ki, ezután a szülők még 7-20 napig etetik őket. A legöregebb fehér gólya a gyűrűje szerint 39 évet élt a természetben; fogságban 35 éves élettartamra lehet számítani.

A középkorban az ember megtelepedése és erdőirtása kedvezett a fajnak, de a termelés módjának megváltozása és az iparosodás ahhoz vezetett, hogy a fehér gólya eltűnt Európa egyes részeiből a 19. században és a 20. század elején. A fajmegőrző programok és az újratelepítések miatt ma ismét megtalálható Hollandiában, Belgiumban, Svájcban és Svédországban. Vannak természetes ragadozói, és élősködők gazdája is lehet. Tollazatában rágótetvek telepedhetnek meg, és a fészekben atkák rejtőzhetnek.Az európai fehér gólyáknak két nagyobb populációjuk van, a délnyugati Spanyolországban, Portugáliában, Algériában és Marokkóban, és a keleti, ami nagyjából Közép- és Kelet-Európát fedi le Németországtól a Volgáig és Törökországig. Az összes fehér gólya állományának 25 százaléka Lengyelországban él.



Tóból hozzák az alvó babákat

Köztudott, hogy a kisbabákat a gólya hozza, takaros kis fehér lepedőbatyuban - bár ezt egy frissen szült nőnek inkább ne emlegessük. Na de honnan ered ez a hiedelem? Nagyok, fehérek, odafent repülnek az égen mint a kisangyalok és ránézésre elbírnak egy újszülöttet: ezek a tények is belejátszhattak, hogy sokáig a gólyára hivatkozva úszták meg a szülők a kínos kérdéseket. Pedig a görög mitológiában a gólya még pont az ellenkezőjét művelte, ellopta a babákat anyjuktól - írta az Index Ma is tanultam valamit rovata. A történet alapja Hérához, Zeusz feleségéhez kapcsolódik, aki gólyává változtatta riválisát, aki úgy állt bosszút, hogy megpróbálta ellopni gyerekét.

Humoros rajz a 20. század kezdetéről. A képen látható nő esernyővel kergeti el a gólyát, aki kisbabát hoz neki. Kép forrása: wikipédia

Ezen kívül aztán egy rossz szót nem lehet-lehetett hallani a gólyákról. Egyiptomban az emberek lelkét gólyaként ábrázolták, és a gólya visszatérése azt jelentette, hogy az ember újjászülethet. Az északi mitológiákban a gólya a családi értékeket és elköteleződés jelképe volt. Számos mitológiában a hűség és a házasság jelképe lett, mert az terjedt el róluk, hogy kitartanak társuk mellett egy életen át - bár ez azért nem teljesen igaz. A gólya sok európai népnél megjelenik valamilyen formában a család körül,a ma is ismert mesét azonban valószínűleg a németektől vette át mindenki.



A gólyák március-április körül tértek vissza a költőhelyükre, a nyári napforduló ünnepe, július 21. környékén pedig sok házasságot kötöttek. Hagyományosan: a Szentivánéj ideje egyben a házasság pogány ünnepe is. A gólyák visszatérésének idején, 9 hónappal a nyári napforduló után mindig sok gyerek született. Összekapcsolták a két össze nem függő megfigyelést: így alakult ki az úgynevezett gólyamese, amivel még szüleink generációja is bőven találkozhatott.

Hans Christian Andersen tette igazán népszerűvé a mesét a Gólyák című történetével. A gyerekek csúfolják a gólyákat, akik bosszút akarnak állni. A kisbabák egy tóban alusszák édes álmukat, ezeket a babákat viszik a gólyák testvérül a jó gyerekeknek - a rossz gyerekek, akik csúfolódtak, bosszúból halott babát kapnak. A mese más változataiban a babákat barlangokból viszik a családoknak.

Egy 2013-as dóci gólyamentés: az egyik felnőtt gólyával áramütés végzett, párja nem tudta ellátni a kisgólyákat. A Szegedi Vadasparkba kerültek.

A kifejlett madarak csőre és lába piros, e színt a táplálékból származó karotinok adják. Étrendje rendkívül változatos, mintegy 40%-ban rovarok és bogarak, 30%-ban puhatestűek, 20%-ban kisemlősök és 10%-ban halak és kétéltűek alkotják. Leginkább nappal vadásznak, a kisebb állatokat egészben nyelik le, csak a nagyobbakat ölik meg és tépik szét, mielőtt megeszik őket. A műanyag szalagokat földigilisztának nézik, összenyomják és lenyelik, ezek eltömíthetik a beleket. Művelt földeken nem félnek követni a munkagépeket, és megenni az előtúrt, a felzavart, gépre felcsapódott állatokat. Afrikában társulnak az égetéses vadászathoz, és amelyik állat túl kicsi az embernek, azt a gólyák kapják el.

A fehér gólya táplálkozáshoz a nyílt füves területeket, mezőket, sekély vizeket keresi. A magas füves területet és az erdőt kerüli. Csernobil környékén az 1986-os baleset után állománya azért ritkult meg, mert a művelt területeket visszahódította a magas füves bozót. Lengyelország egyes vidékein a táplálékhiány miatt szeméttelepeken is keresgél. Szeméttelepen látták a Közép-Keleten, Spanyolországban, Észak- és Dél-Afrikában is.

A gólyák kelepeléssel üdvözlik egymást a fészeknél. A hangot a csőr gyakori nyitásával és zárásával képezik, a hang a csőr nyitásakor jön létre. A kelepelést a torokzacskó erősíti fel. Először az a madár kelepel, amely fogadja az érkezőt, amely válaszol neki. Közben meghajlítják a nyakukat, egészen addig, amíg fejük a hátukhoz nem ér. Emellett fütyülnek is, a felnőttek halkan, a fiókák éles hangon. A fiókák csipognak is, és nyávogó hangon kérnek enni szüleiktől .



. Eme csodálatos madaraknak van egy számunkra kissé undorító szokásuk: az urohidrózis . A vizelet és a széklet keverékét a gólya a saját lábára bocsátja, ez frissíti és hűti. A meggyűrűzött madarak gyűrűje alatt összegyűlhet a megszáradt keverék, ami nyomja a lábat, és sebeket okozhat.



. A vizelet és a széklet keverékét a gólya a saját lábára bocsátja, ez frissíti és hűti. A meggyűrűzött madarak gyűrűje alatt összegyűlhet a megszáradt keverék, ami nyomja a lábat, és sebeket okozhat. A gólyák 3-5 éves korukban érik el ivarérettségüket. A hímek érkeznek vissza először a telelőterületekről és ők kezdik el a fészkek felújítását is. Párjukat csak bizonyos ideig várhatják vissza, mert ha április végéig nem tudják a tojók lerakni tojásaikat, akkor jelentősen kisebb eséllyel, kevésbé fejletten vágnak neki a fiókáik az augusztus végi vándorútnak. Ha nem érkezik meg időben a gólyák párja, akkor új társ után néznek: ha nem találnak időben párt, akkor az adott évben már nem nevelnek fel fészekaljat. A pár nélkül maradt hímek gyakran megpróbálják elűzni egy közelben található fészekből a hímet. Ilyenkor összecsapnak egymással, gyakran a fészken belül, ami drámához vezet: tojások törhetnek szét, fiókák eshetnek ki a fészekből.

Ilyenkor összecsapnak egymással, gyakran a fészken belül, ami drámához vezet: tojások törhetnek szét, fiókák eshetnek ki a fészekből. A Vadkerti téri celebgólyák az új fészekben 2017-ben. Dúl a szerelem - reméljük, idén is ugyanígy lesz. Fotók: Frank Yvette

A fehér gólya palearktiszti vándormadár, télire délre vándorol. Augusztus közepén már csapatokba verődnek, de csak szeptember közepén indulnak el vándorútjukra. A nyugat-európai állomány Gibraltár, a kelet-európai populáció a Boszporusz felé indul el. A Földközi-tengert e két tengerszoros valamelyikén szelik át. A gólya széles szárnyain képes mozdulatlan testtel és szárnyakkal siklani a felmelegedő föld fölött kialakuló termikeken, így kihasználva a Gibraltár vagy a Boszporusz fölött keletkező meleg légáramlatokat.

A gólyák a Szahara felett átrepülve egészen Dél-Afrikáig eljuthatnak. A magyarországi fehér gólyák elsősorban Csád és Szudán területén töltik a telet. Mindkét fő útvonal 12 ezer kilométernél hosszabb. A telet Afrikában töltik, március végén jelennek meg a Kárpát-medencében. Műholdas jeladókkal már online is nyomon követhető a vonulásuk. Az első magyarországi kezdeményezés keretében két fehér gólyára került jeladó 2010 augusztusában.

Egyes példányok nem vonulnak egészen Afrikáig, a telet Izraelben töltik . Egy jeladóval követett egyed (Báró) emiatt tudott sokáig már februárban hazatérni Magyarországra - idén ez nem sikerült, sokan aggódtak miatta , de már hazaért. Bizonyos egyedek nem vándorolnak el, hanem télen is a költőhelyükön maradnak - ilyen a fentebb említett ásotthalmi (dísz)példány is . Ha megfelelő táplálékot kapnak, akkor a fehér gólyák nagyszerűen viselik a telet. Szinte minden magyar állatkertben élnek fehér gólyák, amelyek többnyire mentett madarak. A fiatal és még nem ivarérett korú gólyáknál viszont előfordul, hogy addig nem térnek haza fészkelőhelyükre, amíg el nem érik az ivarérett kort.



Az emberhez szoktatott fehér gólyák megszelídülnek, bíznak az emberben, a szabályokat eltanulva játszanak a gyerekekkel, és ha el is repülnek, minden évben visszatérnek.

