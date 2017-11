Chuck Norris utca nem lesz Sándorfalván: halak, madarak és növények neveit kapják az eddig névtelen dűlők

Tudta?



- Chuck Norris utca biztosan nem lesz nálunk - utalt mosolyogva a Megyeri hídra Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kétfordulós internetes szavazást rendezett. Ennek nyomán terjedt el egyes hírportálokon a Chuck Norris híd elnevezés mint a szavazás egyik esélyese.

500 embert érint

A sándorfalvi IV-es dűlő egyik lakója, Répás Zsolt örül, hogy nevet kap a dűlő. Fotó: Török János

- Na és mi lesz a neve? - kérdezte a 83 éves Simity István a Sándorfalváról kifelé vezető Sövényházi út és a III-as dűlő kereszteződésében, a postaládáknál. A nyugdíjas Délmagyarország-előfizető Szegedre szeretett volna eljutni, de sikertelenül próbálta leinteni az autósokat hétfő délelőtt. Tőlünk tudta meg, hogy a dűlő, ahol 36 éve él kiskertjében, hamarosan nevet kap: Süllő utca lesz. - Az egyik rokonunk svájci hitele miatt kellett eladni az újszegedi házunkat, mert mi voltunk a kezesek - tette hozzá.Sándorfalva külterületén hamarosan nevet ad a dűlőknek az önkormányzat. Erről még az október végi képviselő-testületi ülésen döntöttek. - Erre azért van szükség, mert a lakcímnyilvántartó rendszerben júliustól nem lehet az ingatlan helyrajzi számára bejelentkezni, és az elmúlt időszakban a külterületi ingatlanok vásárlói jelezték, hogy már nem tudnak bejelentkezni ezekre a címekre - magyarázta Török Éva aljegyző. Ez összesen 23 területet és közel 500 embert érint. Ezek hivatalosan nem lakóingatlanok, hanem lakhatásra szolgáló ingatlanok, nagy részük zártkert.

Süllő, ponty, harcsa, bíbic, kökény, szeder

Hamarosan új nevet kap a dűlő. Simity István 36 éve lakik a III-as számú Kővágó-dűlőben, amit Süllő utcára keresztel. Fotó: Török János

Az önkormányzati elképzeléseket a lakosság elé tárták: a város honlapján olvashatók, és a hirdetőtáblára is kifüggesztették. Aki akarta megtehette javaslatait. - Mivel ezeket a településrészeket természetvédelmi terület veszi körbe, ezért ahhoz illő neveket - többek között vidra, süllő, ponty, harcsa, bíbic, kökény, szeder, borostyán - választottunk. A lakóknak le kell majd cserélniük a lakcímkártyájukat, de ez díjmentes, és Sándorfalván van okmányiroda - hangsúlyozta Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester.- Egyik ismerősöm tette fel a Facebookra, hogy ez lesz. A sógoromék most költöznének a közelbe, de emiatt nem kaptak lakcímkártyát. Végül is nem rossz dolog, hogy neve lesz a dűlőnek, csak az a kérdés, bejár-e a postás? - kérdezte a IV-es számú Kővágó-dűlő egyik lakója, Répás Zsolt. Ő hamarosan a Csuka utcában lakik majd, de lakóhelye ettől hivatalosan még külterület marad, így továbbra sem viszi ki házhoz a postás a levelet, ki kell gyalogolniuk a dűlő elején lévő postaládákhoz.

A tigris kilóg a sorból

Egyre többen lakják



A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint Sándorfalva lakossága idén január elsején 8288 fő volt, ami 79-cel több, mint tavaly. A statisztikák szerint ha népesség azonos ütemben változna mint 2015 és 2017 között (3,37 százalék évente), 2018-ra a város lakossága 8568 fő lenne.

Egyetlen tervezett utcanév lóg ki a természetvédelmi területhez illő elnevezések közül. Tigris ugyanis nem sok szaladgál a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területén, de mint a képviselő-testületi előterjesztésből kiderül, az önkényes Tigris utca elnevezést több mint húsz éve használják a helybeliek, ezért megtartják azt. A Nádastó Szabadidőpark melletti I-es dűlő elnevezésére három javaslat - Vidra, Nádastó és Fürdő utca - is érkezett. Dencsik Renáta augusztusban költözött ki az erdő mellé a madárcsicsergésbe egy szegedi, felsővárosi panelból. Azt mondta, össze sem lehet hasonlítani a két helyet. Neki még a helyrajzi szám szerepel a lakcímkártyáján. - De jó lesz lecserélni - méltatlankodott kicsit, majd elmondta, neki a Nádastó utca elnevezés tetszene. - A buszra is így kérjük a jegyet, már megszoktam - tette hozzá.