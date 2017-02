Cica őrzi a háromnevű Cickafark utcát Subasán

Különösen a Cickafark utcában vakarhatják a fejüket: az első ház oldalára három, különböző névvel ellátott utcatáblát szereltek fel. A messziről jött ember első látásra tehát nem tudhatja, hogy a Cickafark utcába, a Móra-hegyi útra vagy a Tizenkilencedik útra kanyarodott be. A lakók egyértelműen Cickafark utcának nevezik ezt az utcát, az itt álló házak némelyikére külön is ki van írva ez a szó. A cickafark júniustól késő őszig virágzik, így az utcában egyetlen ilyen gyógynövényt sem látni mostanság.



Az 1-es számú ház udvarán viszont egy kukán szunnyadó cicát vettünk észre, ami a szeméttároló tetején ringatta farkát – a cickafark virágba borulásáig, negyedik névként, akár Cicafarok utcának is el lehetne nevezni ezt a szakaszt.