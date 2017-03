Cigivel teli tankkal is megy az autó

Olcsó, de macerás



Bár a csempészjárművek többnyire nem a legjobb állapotban vannak, de használhatók, és elég olcsón megvásárolhatók a NAV-tól. Az átalakított járműveket viszont 90 napon belül vissza kel alakítani, és ha kell, vámkezeltetni. Minderről pedig jegyzőkönyvet is fel kell venni, és be kell mutatni azt a NAV-nak.

– Ennek az autónak tele volt a tankja, amikor az átkelőhöz ért. De nem üzemanyaggal, hanem cigarettával. 330 doboz volt benne, benzin egy csepp se – mutatta egy alvázvizsgáló tükör segítségével egy lefoglalt Volkswagen Jetta üzemanyagtartályát Némedi-Varga Éva , a NAV Csongrád megyei igazgatóságának sajtóreferense. – Na jó, de akkor mivel ment? – kérdeztük.– A 4,2 literes ablakmosó tartályban volt az üzemanyag, onnan egy gumicső szállította tovább. Egy része még mindig benne van, szóval nem jött messziről – mutatta a kupakot lecsavarva a pénzügyőr alezredes.Abban a röszkei raktárcsarnokban jártunk, ahol a NAV többek között az elkobzott csempészjárműveket tárolja, amíg egy-egy ügyben nem születik jogerős döntés. Évente 30-35 jármű kerül oda. Többségük személygépkocsi, de van köztük kisbusz, sőt múlt héten egy trélert is elkoboztak, ami 660 karton cigit rejtett. Ha jogerősen lefoglalja a hatóság, elárverezik a járműveket, amelyeket a NAV honlapján lehet megnézni. Jelenleg is tíz jármű szerepel rajta – köztük a Jetta.A tükrös alvázvizsgálat egyébként bevett gyakorlat. Az elsődleges vizsgálat során a pénzügyőrök alig egy perc alatt végignézik, végigkopogtatják a kocsit, és a rutinos szakemberek rögtön kiszúrják, ha valami nem stimmel. Mondjuk nem úgy kong egy üreg, ahogy kellene, mert van benne valami extra. Ilyenkor a járművet sofőröstül kiemelik a sorból, és egy alapos másodlagos vizsgálat következik a zárt csarnokban. Ha ugyanis lebukik a csempész, megpróbálhat elmenekülni.A csempészek minden üreget kihasználnak. Kedvencük a küszöb, az ajtókárpit, az üléstámla és a műszerfal mögötti részek, de előfordul hogy a pót-, sőt a futó kerékben is megpróbálnak behozni valamit. A legtöbbször jövedéki terméket – mondja Némedi-Varga Éva –, főleg cigarettát és szeszes italt. Vagy védett állatokat – teknősöket, madarakat –, amelyek többsége egyébként nem éli túl a levegőtől elzárt dugihelyeken való utazást.– Ennek az Opelnek, ami Ásotthalomnál próbált belépni, duplafalú az üzemanyagtartálya. Alig volt benne benzin, viszont belefért több mint 160 liter tiszta szesz – mutatott az alezredes egy másik kocsit. Hozzátette, igazi profi munka volt az átalakítás, ugyanis még a szerelőaknán sem látszott semmi jele friss szerelésnek. A jó szemű, gyakorlott kollégáknak mégis gyanússá vált. Kifúrták a tartályt – aztán pedig szépen leeresztették belőle az alkoholt.