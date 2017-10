Ciki, ha egy férfi nézegeti magát a tükörben?

– Szerintem egyáltalán nem ciki, ha egy férfi igényes, és ad a megjelenésére – szögezi le Réka, és hozzáteszi, nem a piperkőcökre gondol, bár őket sem szabad kinevetni, mindenki igényeihez tisztelettel kell viszonyulni.



Rossz társadalmi beidegződés, hogy egy nőnek kötelező folyton ellenőriznie a megjelenését, a férfiaknak pedig szinte tilos, vélekedik.



– Miért ne tehetné ugyanazt egy férfi, mint egy nő, ha ettől érzi jobban magát? Aki elégedett a megjelenésével, annak az önbizalma is rendben van, és ez meg is látszik a kisugárzásán!



Arról nem is beszélve, hogy egy fess férfi ugyanúgy büszkévé teszi a párját, ahogy egy csinos nő mellett húzza ki magát a férfi – magyarázza, és elárulja, ő először mindig a kezét, a cipőjét és a haját nézi meg a pasiknak.



– Az, hogy ezek milyen állapotban vannak, mennyire tiszták és ápoltak, rengeteget elárul egy emberről. Ahhoz ugyanis, hogy az említett dolgokat rendben tartsuk, nem kell pénz, csak igényesség – mutat rá, és minden férfit arra bátorít, hogy merje megmutatni saját egyéniségét, hiszen az ezzel járó magabiztosság lehengerlő lehet a nők számára.