Ciki hazakísérni a nőt?

– Felnőtt fejjel már azt gondolom, egyáltalán nem ciki, sőt nagyon kedves dolog, ha egy férfi hazakísér egy nőt – válaszol Köböl Anita, a TV2 képernyőse.



– Lovagias gesztus, sokan talán épp ezért tartják régimódinak, megmosolyogtatónak. Pedig szép dolog, ha egy férfi jó szándékkal vigyázni szeretne egy nőre – folytatja, és leszögezi, csak ebben az esetben az.



Minden pasinak tudnia kell, hogy ez nem feltétlenül jelent felhívást a keringőre.



– Egy udvarias férfi nem hiszi azt, hogy ezek után jár neki a szex is. Nem nyomul, és nem hozza kellemetlen helyzetbe a nőt, mert az már viszont kínos – magyarázza, és hozzáteszi, ha viszont nincs ilyen szándék, akkor szerinte nyugodtan felajánlhatja a kíséretet a férfi.



– Az a nő, aki tisztában van a saját nőiességével, biztos nem fogja kinevetni vagy megalázni ezért, bármi is legyen a válasz, jól kezeli majd a dolgot – vélekedik, és elmondja, szerinte szép gesztus ez egy baráttól is.