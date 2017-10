Cirill ábécé, Scrable és próbavizsga egy napon

– Délelőtt inkább ismerkedős, előadásos programok voltak, főleg angolul. Délutánra már megismerik egymást a fiatalok, és akkor már bábeli zűrzavar van itt – nevetett az egyik szervező a programokat mutatva. Az egyes teremben az ajtóban is álltak – ugyanis nem fért be a hallgatóság azokra a kiselőadásokra, amelyeket külföldi hallgatók tartottak saját országukról. Így például Kazahsztánról, Vietnamról és Szíriáról is hallhattak közvetlen hangulatú beszámolót a fiatalok – utóbbiban a szír fiú nem kerülte a háború kérdését sem, az ő előadására voltak a legtöbben kíváncsiak.Épültek a betűhálók a szomszédos teremben, ahol „Scrabble-viadalok" folytak a választott nyelven. Közben már gyülekeztek az érdeklődők a cirill ábécébe bevezető foglalkozás terme előtt is. – Anyukám régen tanított pár szót oroszul, és nagyon megtetszett a nyelv. Megfogadtam, hogy ha meglesz az angol nyelvvizsga, akkor oroszul fogok tanulni – mondta a történelem–etika szakos Kitti. Hamarosan már az ábécét olvasta fel a többiekkel. Mások a tudásukat tehették próbára a nyelvvizsgatesztekkel.Az egész napos programok az egyetemen tanított összes nyelvet érintették, így angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, román, magyar (idegen nyelvként) és latin szavakat és beszélgetéseket is lehetett hallani a termekben és a folyosókon. Az évente megrendezett eseményt Európai Nyelvi Díjjal jutalmazta a Tempus Közalapítvány 2016-ban.