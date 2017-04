Civiltörvény - Módosító javaslat Szegedről

– Kérésünket az Országgyűlés nemzetiségi bizottsága elfogadta, egyeztetett a frakciókkal, és úgy tudom, azóta az előterjesztő is egyetértett vele – mondta Alexandrosz Purosz , a Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesületének elnöke. – Mások is jelezték már, hogy ez a törvénymódosítás tömegesen érintheti az anyaországok által támogatott magyarországi nemzetiségi szervezeteket. Holott nyilvánvaló, hogy nem őket akarta célba venni a törvényalkotó – hanem azokat a szerveződéseket, amelyek kritizálják a kormányt.Alexandrosz Purosz megmutatta az egyesületük elszámolását, amelyet kifüggesztettek és interneten közzétettek. Minden kapott támogatás felhasználásáról a megadott űrlapon, részletesen számoltak el. A görög tisztségviselő szerint abból is látszik, hogy nem egyenlő a kormány mércéje, hogy a Civil Összefogás Fórum (CÖF) elszámolásában ezek az oldalak üresek, ennek még sincs következménye.Azt is sérelmezik, hogy a Szegeden működő, közfeladatot is vállaló nemzetiségi önkormányzatok a tavalyi évhez képest sokkal kevesebb pontot kaptak az erőforrás-minisztérium értékelési rendszerében. Panaszt tettek, nem sok eredménnyel.– Az apátfalvi roma önkormányzat viszont országos csúcsot állított fel. Az első értékeléskor 33 pontot kapott. Miután reklamált, 96-ot. Ezek szerint ez a nemzetiségi önkormányzat látta el az országban legjobban a feladatait – mondta Alexandrosz Purosz.