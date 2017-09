Continental-kurzus indulhat az SZTE-n

A szerződést Szabó Gábor rektor és Nagy Mihály, a vállalkozás ügyvezetője írta alá. A rektor elmondta, az egyetem folyamatosan erősíti ipari kapcsolatait, és fontosak azok a cégek, amelyek a szűkebb régióban működnek. Azt pedig sajnálja, hogy kevés van belőlük. Az ügyvezető hangsúlyozta, a Continental-csoport vállalkozása és az egyetem között évek óta szoros az együttműködés. A cég először 2015-ben hirdetett közös duális képzést az SZTE Mérnöki Karával a gépészmérnöki szakon.Ezt a jövőben kiterjesztik a mechatronikára is.



Idén ősszel az egyetem több karán is elindul a Continental-ösztöndíjrendszer, a havi 40 ezer forinttal a tehetséges diákokat kívánják segíteni. Ők a diplomaszerzést követően akár azonnal munkába állhatnak – az elmúlt két évben 15 SZTE-n végzett hallgató helyezkedett el a cégnél. A tervekben szerepel, hogy a mérnöki karnak kihelyezett tanszéke működik majd a makói telephelyen. Lesz szakmérnöki képzés is az egyetemen, és egy „Continental-kurzust" is indítanak a cég tapasztalt munkatársainak bevonásával.