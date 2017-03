Csak a belvárosi panel vonzott érdeklődőt

Első körben tíz korszerűsített belvárosi vagy ahhoz közeli lakást ad bérbe öt évre az IKV piaci bérleti díj ellenében. Megírtuk: ezzel a náluk új konstrukcióval többek között azokba a lakásokba próbál bérlőt találni az ingatlankezelő, amiknek a bérleti jogát nem tudták értékesíteni (2016. november 21.: Könnyebb lesz bérleti joghoz jutni).A lakásokat tegnap mutatták volna meg az érdeklődőknek, de kilencbe nem ment senki. A legkisebb, 41 és 46 négyzetméteres Juhász Gyula utcai lakásban csak az IKV munkatársaival találkoztunk. Ugyanígy jártunk a legnagyobb, 178 négyzetméteres, Fekete Sas utcai bérleményben is. Egyedül a Jókai utcai társasházban lévő 54 négyzetméter vonzott nézelődőket. Nem tudni, a négyzetméterenként 1032 forintos bérleti díj nem volt elég vonzó, vagy akit érdekelt, már megnézte a bérleményeket 3D-ben az IKV honlapján, vagy nem indult még be az albérletkereső kedv.A pályázásnak persze nem feltétele a személyes megtekintés. A pályázati csomagot még jövő hét végéig meg lehet venni. A jelentkezőknek kéthavi bérleti díjat kell befizetni pályázati díjnak, amit a nyertesnek beszámítanak, a többieknek visszautalják. A jelentkezőket egy időpontra hívják be, és ha többen kinézték maguknak ugyanazt a lakást, licitálniuk kell. Azt úgy tehetik meg, hogy az alapkaucióra – ami a havi bérleti díj négyszerese – ráígérnek még egyet vagy többet. A nyertessel két héten belül szerződik az IKV, és már költözhet is. A megmaradó lakásokat a következő körben újra meghirdetik.– Ebben a piaci konstrukcióban nincs jövedelemhez kötődő feltétel – tájékoztatott Kardos Kálmán , az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az sem kizáró ok, ha valakinek másutt saját lakása, háza van. Az viszont nem pályázhat, aki önkormányzati bérlakásban vagy társbérleti lakrészben lakik. A cégvezetőtől megtudtuk, idén nyáron és ősszel is meghirdetnek tíz-tíz lakást ilyen feltételekkel.