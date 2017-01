Csak a gond van a korcsolyázókkal

A Szikin is tilos



– A víz kezelője a Szegedi Sport és Fürdő Kft., a tó rendje pedig tiltja a jégen tartózkodást – mondja Hódi Tamás, a Sziksóstó Horgásztó létesítményvezetője, hozzátéve, ezt több helyen ki is táblázták. Ezeket azonban néhány helyen már kitörték az illegális korcsolyázók, akik hol a kerítésen másznak be, hol a lakatot törik le. Mindenáron be akarnak jutni erre az óriási jégfelületre.

Nagy siker – Szegváron már jégdiszkó is volt idén. Fotó: Kurca Tv/Viola István

– Idén még csak két napon volt az átlaghőmérséklet pluszban Szegeden, január 13-án és 14-én – tudtuk meg Tóth Tamás meteorológustól.A meteorológus hozzátette, mindkétszer felfelé kerekítve érte el az egy fokot. De volt olyan hat nap, hogy mínusz 8–12 fokos átlaghőmérséklet mellett hízott a jég. Sziksóstó nagyon régen fagyott be ilyen szépen, mint amilyennel a 7–8-i hétvégén a – tilosban – korcsolyázók találkoztak, hasonlóan kellemes volt a baktói Bika-tó is. A legutóbbi enyhüléssel a jég vastagsága nem csökkent, csak pocsék lett a felület, és nem volt igazán zavartalan a siklás – azóta újra hízik, megjöttek a keményebb mínuszok.A jogszabály szerint jégen tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá – és csak akkor, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A jég felülete legyen összefüggő, sima, ne látsszanak benne repedések, törések, vastagsága érje el a legalább 12 centimétert. Egyértelműen tilos éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, a kikötők és veszteglőhelyek területén, valamint folyóvizeken és azok mellékágain korcsolyázni. Folyóra semmiképpen ne menjünk, de az állóvizek már alaposan befagytak országszerte, így Szegeden és környékén is.– Gyakori, hogy az állóvizek alját vastag iszapréteg borítja, ahol gázok termelődhetnek, és a buborékok okozta függőleges vízáramlások alulról elvékonyíthatják a jeget – mondja Kósa János, a szegedi önkormányzat városüzemeltetési irodájának osztályvezetője. Hozzátette, ugyancsak veszélyesek a vízszint alatti befolyások, amelyek szabad szemmel nem láthatók, de azokon a részeken is vékonyabb lehet a jég. Ezért óvatosak nagyon a vízterület kezelői, hogy megnyissák a láthatóan vastag jegű állóvizet is a korcsolyázók előtt. – Biztonsági okból tiltja ezt a téli sportot a Szegedi Vízmű Zrt., a vízfelületek kezelője a város záportározóin, a Vér-tón, a Bika-tón és Tarjánban is – hangsúlyozza a szakember.

Megkérdeztük a rendőrséget, lehet valahol legálisan korcsolyázni a megyében? Kiderült, csak egyetlen ilyen helyről volt tudomásuk, ez Szegváron a Kórógy-tó.– Szegváron önkormányzati és civil összefogás eredményeként rendeztek január 7-én jégdiszkót a Kórógy-tavon – mondta Gyömbér Ferencné, a település jegyzője, hozzátéve, előtte meggyőződtek róla, hogy a jég biztonságos. Ezzel párhuzamosan mentésben jártas szakembert, létrát, köteleket és pallókat biztosítottak, illetve bejelentették a rendőrségnek és a katasztrófavédelemnek.– Rendkívül nagy sikere volt a diszkónak, hasonlóra készültünk január 14-én délután is, ám ezt a pénteki eső és olvadás, valamint a szombati hóesés meghiúsította – tudtuk meg.Ezzel együtt Szegvár honlapján a legelső hír az Ativizig figyelemfelhívása. Erre a jegyzőnő is utalt, miszerint a társaság – életvédelmi szempontokból és a hírekben hallható balesetek hatására – felsőbb utasításra, központilag megtiltotta a működési területéhez tartozó folyókon, mellékágakon és tavakon a jégre lépést. – A Kórógy-tó nem az Ativizig működési területéhez tartozik – tudtuk meg a jegyzőnőtől.Ezzel együtt ott lehet a szabad állóvizek jegén tartózkodni, ahol ez nem tiltott, aki ezt megszegi, szabálysértést követ el. Arra a kérdésre, hogy idén büntettek-e már meg valakit állóvízen, azt a választ kaptuk, hogy a rendőrség elsősorban figyelmeztet, a cél a balesetek megelőzése.– A halaknak szükségük van oxigénre, és mi nem léket vágunk, hanem folyamatosan biztosítjuk a vízutánpótlást és a tó levegőztetését – tudtuk meg Barnáné Szénási Zsuzsannától, miért nem szabad korcsolyázni a deszki horgásztavon. Hozzáteszi, hiába a nagy hideg, mégsem biztonságos a jég vastagsága – valamint ez horgász-, nem pedig korcsolyázótó.