Csak a naptár nem stimmel a Tisza Lajos körúton

Nem éppen ezt szoktuk meg márciusban.

A fények egész évben fent, de azt hittük, hó csak december körül takarja őket újra.

Szinte minden úgy áll a Tisza Lajos körúton, ahogy mondjuk azt decemberben vártuk volna: a fákat hó borítja, kint vannak az ünnepi díszek, és ünnepre is készülünk - csak nem karácsonyra, hanem húsvétra. Úgy is mondhatnánk, csupán a naptárnak nem szóltak, hogy nem decembert írunk, hanem márciust - az pedig már lassan egy fogósabb kérdés lesz, hogy akkor most három hónapot késett-e a karácsony, vagy úgy gondolta, hogyha már decemberben nem láthattunk fehér tájat, akkor igyekszik 2018-ban kicsit előre dolgozni.Az igazsághoz persze hozzátartozik, a Tisza Lajos körút fáira tavaly felszerelt fények egész évben kint vannak - igaz, most sötétedéskor nincsenek bekapcsolva, mint tavaly készült nyitófotónkon, de jelenlétükkel mégis valamelyest felidézik az adventi hangulatot. Csakhogy márciusban nem éppen erre készültünk - tavaly ilyenkor a nappali hőmérsékletek a húsz fokhoz közelítettek, és aligha juthatott eszünkbe a karácsony. Már annak, aki az idei téllel ellentétben nem akar "rágyúrni" már az év harmadik hónapjában.