Csak a pizza és a hamburger marad - pénteken lesz utoljára menü a zákányszéki Texasban

Már törlik a menüt. Szakács nélkül csak a pizza és a hamburger marad a zákányszéki Texasban.

Fotó: Török János

Szórólapon és az ablaküvegre kiragasztott A4-es papírlapon tájékoztatja a zákányszéki Texas söröző és pizzéria tulajdonosa a vendégeket, hogy pultost és pizzasütőt keres, valamint hogy munkaerőhiány miatt az á la carte étkeztetés már megszűnt, menüs étkeztetés és kiszállítás pedig pénteken lesz utoljára. Az étteremben, ahol május végén még útiköltség-térítéssel és kiemelt bérezéssel próbáltak szakácsot találni, az utolsó menü gyümölcsleves és velővel töltött borda lesz burgonyapürével.A vidéki vendéglátás nehéz helyzetével már két évvel ezelőtt foglalkoztunk lapunkban. A legtöbb vidéki kisvárosban a termelőszövetkezetek megszűnésével befellegzett a helyi éttermeknek. A zsombói Rózsa Sándor csárda évek óta üresen áll, a legendás üllési Vigadó mementóként emlékeztet a régi szép időkre, a röszkei Paprika vendéglőből pedig kínai bolt lett (2016. november 23.: Leáldozott a kistelepülési éttermeknek – csak hírmondónak maradt pár).– Nagyon szerettük, nagyon jó volt. Hozzászoktunk, hogy végre itt, helyben is van rendes étterem. Hosszú ideig csak hamburger és pizza volt a Texasban, ezért megörültünk, amikor egy évvel ezelőtt egy fiatal vállalkozó szép lassan felfuttatta a helyet. Hétvégente szabad asztalt se lehetett találni. Egészen komoly ételek is voltak az étlapon, a különlegességek közül nekem a Kentucky csirke volt a kedvencem. Láttam, hogy a Facebookon kerestek munkaerőt, aztán úgy tűnik, egyszer csak feladták – mesélte egy fiatal helybeli törzsvendég, Krisztián.– A konyhára és a pultba se találtunk már munkaerőt jó ideje – kezdte a Texas fiatal üzemeltetője, Zombori Gábor. A vállalkozó elmondta, talán tízen jelentkeztek a munkára, a fele végül el se jött. – Senki nem akar dolgozni. Lojális, figyelemmel dolgozó munkaerőből egyre kevesebb van. Sok alkalmazott inkább hátat fordít, ha látja, hogy leesett valami a földre, ne kelljen neki felvenni. A végén már hét napból én dolgoztam hatot – mesélte.A vállalkozó szerint a következő években a helyzet egyre rosszabb lesz. – Úgy gondolom, négy-öt év kell, hogy a hazai bérek emelkedjenek, miközben a külföldön megszerezhető jövedelem csökkenni fog. Ismerőseimtől tudom, hogy egyre több az ázsiai – thai, indonéz, Fülöp-szigeteki – munkaerő, akik az alacsonyabb fizetésnek is örülnek, így lenyomják az európai béreket. Az ottani albérlet- és ingatlanárak is az egekben vannak. Ha a kint élő magyar munkavállaló bevételének fele elmegy lakhatásra, az előbb-utóbb megfontolja, hogy hazajöjjön – tette hozzá Zombori Gábor.