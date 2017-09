Csak a postán nem fogadták el a teljes körű meghatalmazást

Panaszosunk felháborítónak tartotta az eljárást, és hogy a hivatalnok elutasító hangnemben előbb a közjegyzőhöz, majd a NAV-hoz szalajtotta volna. Erre az asszonynak nem volt lehetősége, mert csak azt a napot töltötte Szegeden, és szombat lévén minden zárva volt. Szilvia előbb szépen kért, aztán egyre emeltebb hangon, ahogy rosszindulatot érzékelt az ügyintéző oldaláról.

A posta elismerte, hogy hibázott az alkalmazott. Fotó: Frank Yvette

– Afganisztánban katona a férjem, így teljes körű meghatalmazást írattunk közjegyzővel arról, hogy minden hivatalos ügyét intézhetem idehaza, és átvehetem a papírjait – kezdte mesélni kálváriáját Farkas Szilvia.A házaspár Szegedről Szolnokra költözött, házat szeretnének vásárolni, a CSOK-hoz erkölcsi bizonyítványt kértek a férj nevére. Ezt akarta az asszony felvenni a szegedi nagypostán az egyik szombaton.– Nem adta át az ügyintéző a fontos levelet, mondván, igaz, hogy a meghatalmazáson az áll: teljes körű, de a „posta" szó nem szerepel rajta – folytatta történetét Szilvia.– Minden munkahelyen vannak szabályok, de létezik jóindulat és emberség. Vagy nem? – tette fel a kérdést. Úgy fogalmazott, messziről elkerüli a nagypostát és Szegedet is. Reméli, hamarosan lesz versenytársa a postának, és jobban megválogatja a munkatársait. Azóta a férje új erkölcsi bizonyítványt kért Afganisztánból, ami meg is érkezett Szolnokra. Mivel Szilviának azt tanácsolták, írassa rá, hogy az ő kezébe postázzák, megtették, és már át is vette a küldeményt.

Ahogy a posta látja

Munkatársunk valószínűleg téves tájékoztatást adott az ügyfélnek a leírt esetben, ezért ezúton is elnézést kérünk – válaszolta érdeklődésünkre a Magyar Posta Zrt. kommunikációs osztálya. A postai küldemények átvételére feljogosító, teljes körű meghatalmazás ugyanis valamennyi postai küldemény átvételét lehetővé teszi a meghatalmazott számára a címben megjelölt helyen és a posta által a címhez rendelt kézbesítési ponton. Ennek megfelelően a hivatalos irat, a „Címzett kezébe" levél, és a saját kézbe többletszolgáltatással feladott postai küldemény is átvehető ily módon.