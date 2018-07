Csak a ruhákon és a fiúkon vitázik Niki, Viki és Heni - 18 évesek lettek a sándorfalvi hármasikrek

Egy babából három lett

– Amikor kiderült, hogy van egy harmadik baba is, hirtelen csak annyit tudtam mondani: hát jó, elfér a többi közt

Eltérő személyiségek, de azonos az ízlésük

Előfordult már, hogy egy srác elkezdett egyikünknek udvarolni, aztán átváltott másikunkra. Sőt, olyan is akadt, aki mindhármunknál bepróbálkozott. Természetesen mindannyian lapátra kerültek– mesélték nevetve.

Hivatalosan is bulizhatnak

Meglepődés, aztán meghatódás – így élték meg 18. születésnapjukat a Hegedűs-lányok. A sándorfalvi hármas ikrek háta mögött szerveződött a nagy buli, és mivel egy nappal azelőtt tartották, hogy nagykorúvá váltak volna, tényleg nem számítottak rá.– Egy barátunk vitt el bennünket Soltvadkertre fagyizni. Mint utóbb kiderült, azért, hogy mindent előkészíthessenek, mire hazaérünk – mesélték a lányok.– Aztán amikor beléptünk a kapun, szólt a zene, fel volt díszítve a terasz, és itt volt minden barátunk. Az is, aki másnap elutazott – tulajdonképpen miatta ünnepeltünk egy nappal hamarabb. De jó volt ez így, nélküle nem lett volna az igazi.Niki, Viki és Heni születése 18 évvel ezelőtt igazi különlegességnek számított, ritka volt még akkor a hármas terhesség.– Tizenegy évvel idősebb bátyjuk után nem sikerült teherbe esnem, ezért belevágtunk a lombikprogramba – mesélte az édesanya, Hegedűsné Király Ilona.– Először a nőgyógyászom csak annyit mondott: gratulálok, terhes. A 9 hetes ultrahangon már azt mondta: ikrek. A 12 hetesen pedig azt: hárman vannak.Ilona a nagy hírrel egyből férjéhez szaladt.– mesélte Hegedűs István. Egy pillanatig nem érezték tehát problémának, hogy nagycsaládosokká válnak, és azon sem aggódtak, hogyan látják majd el őket. – Csak azon izgultam, hogy a terhességgel minden rendben legyen. Úgy voltam vele, utána majd elleszünk.Bár az ikrek közel két hónappal hamarabb világra jöttek, miután hazakerültek, a Hegedűs család gyorsan belerázódott a mindennapokba.– Apa fürdetett, én öltöztettem, a nagyfiunk, István pedig etetett. Így mindenkinek jutott egy gyerek, tökéletesen működött a rendszer – mesélte Ilona. A lányok egy óvodába, majd egy iskolába is jártak, még most is osztálytársak.– Heni és én inkább az angolt szeretjük, Viki a matekot és a fizikát. De legalább tud benne nekünk segíteni – mesélte Niki. Természetükben is nagyon különböznek: Niki a legbeszédesebb, nyitott személyiség, Heni visszahúzódóbb, ugyanakkor nagyon házias, Viki pedig a legvagányabb. Az ízlésük viszont teljesen egyforma, és mivel a ruhaméterük is, így közös a gardróbjuk.– A ruhákon. Azokon szoktunk vitázni – mesélték a lányok. Hozzátették azonban: most, hogy már nem három egyformát kapnak mindenből, azért sokkal jobb. Mert ha sikerül megegyezniük, pont háromszor annyi ruha közül válogathatnak nap mint nap.Az apró vitákat leszámítva egyvalamin tudnak még összeveszni: a fiúkon.Hozzátették, manapság már nem futnak bele ilyen helyzetekbe, bár tény, hogy többen viccelődnek azzal, milyen jó, ha hármas ikrekkel randizik az ember.Arra a kérdésre, hogyan élik meg a nagykorúságot, a lányok azt mondták, ugyanolyan minden, mint eddig, csak most már hivatalosan is bemehetnek bárhova bulizni. Ennek pedig örülnek, mert sokat járnak el otthonról. Természetesen együtt, mert egymás legjobb barátai.– Soha nem gondoltam volna, hogy az ikrek így tudnak egymáshoz ragaszkodni, de tényleg mindent együtt csinálnak – mondta az édesanyjuk. És az a legjobb, hogy a bátyjukat sem rekesztik ki. Ha hazajön, őt is beveszik a körbe, és képesek összebújva beszélgetni hosszú órákon keresztül – tette hozzá.