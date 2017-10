Csak a szerencsén múlt, hogy még nem történt baleset: egy éve hullik a burkolat a Honvéd téri parkolóházról

Megsérülhet, akinek a törmelék a fejére esik. Fotó: Török János

– Ez nagyon veszélyes. Baj lesz, ha nem tesznek semmit – mondta tört magyarsággal Kimi, a Honvéd téri parkolóház aljában működő kínai ruhaüzlet bérlőjének felesége, miközben fölfelé mutatott.Két-három emelet magasságban egy jókora burkolati elemről már alulról is látszott, hogy csak a szentlélek tartja, és bármelyik pillanatban a járókelők fejére hullhat az egész. Legalábbis akkor, ha nem fogják föl a kisebb-nagyobb szünetekkel egymás mellett sorakozó üvegtetők. A helyenként pókhálósra tört tetőkből és a rajta maradt törmelékből ugyanis látható, hogy időnként megadják magukat különböző méretű burkolati darabok. Ami a köztes helyekre zuhan, az a járdán köt ki. A Kimiék boltja előtti például egy hétfőn lezuhant nagyobb elem maradványa.

– Ott kezdődött, az épület bal oldalán, úgy egy éve. Az egész lejött egyben. Ha valaki ott van, biztos agyonüti – mutatott egy több négyzetméteres csupasz betonfaldarabra a taxidroszton várakozó Becsei József. A téglahatású burkolat azonban nemcsak onnan, hanem számos más helyről is hiányzik. – Látszik, hogy milyen silány munkát végeztek a kivitelezők – jegyezte meg a férfi, aki szerint a legtöbb járókelő nem néz a feje fölé, és fogalma sincs, hogy mi pottyanhat rá a parkolóházról.– Már többször rendeltem meg egy alpintechnikával dolgozó cégnél, hogy az embereik kopogtassák végig a burkolatot, és amiről hallották, hogy kong, azt leverték – mondta el megkeresésünkre Bozsó István, a parkolóház egyik résztulajdonosa. – A kivitelező annak idején sajnos rosszul végezte el a munkát, ezért perben is állunk velük. Igazságügyi szakértő állapította meg, hogy a habarcsrétegre kenték a műgyantaragasztót, nem a betonra, ezért válnak le folyamatosan a lapkaburkolat elemei – magyarázta Bozsó István, aki jól ismeri a helyzetet. – Folyamatosan ellenőrizzük az épületet, és ahol meglazul egy-egy elem, azt leveretjük – mondta el. A cikkünkben említett darabot például tegnap délután azután verték le, hogy a helyszínen tájékozódtunk. Megjegyezte, korábban lécekre erősített, omlásveszélyre figyelmeztető feliratokkal is próbálkoztak, de azokat másnapra mindig ellopták vagy a kiskörútra dobálták.A balesetveszély elhárítása érdekében azonban az lehet a megoldás, ha mindenütt leszedik a lapkaburkolatot – ismerte el –, ugyanis kiszámíthatatlan, mikor melyik elem adja meg magát.