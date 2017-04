Csak az becsüli meg, aki maga végzi: több százezret spórolunk a láthatatlan munkákkal

– Igazából nem számoljuk, mennyit dolgozunk így nyugdíjasként, de fejenként napi 5-6 óra biztosan megvan. Tavasszal több, mert akkor van a legtöbb kerti munka is – mondta tegnap Erdélyi Lajos – A munkát szépen beosztjuk – tette hozzá az egyik kecskési ház udvarán megszólított házigazda, aki feleségével éppen a ház körüli munkákban szünetet tartva ebédelt.Az idős házaspárhoz hasonlóan a legtöbben nem számolják, mennyi időt töltenek olyan munkával, amiért nem kapnak fizetséget. Az ilyen ingyen végzett – de piaci áron, különböző szolgáltatókkal is elvégeztethető – házimunkákat, idős, beteg rokonok ápolását, a kis unokák felügyeletét és minden más önkéntes munkát nevezik láthatatlan munkának, amelynek ma van a világnapja. Egy korábbi felmérés szerint az ilyen tevékenységek nagyon komoly piaci értéket képviselnek: a fejlett országok nemzeti össztermékének 30-40 százalékához járul hozzá a láthatatlan munka.– Amíg dolgoztunk, szombat-vasárnap végeztük a házi- és ház körüli munkát – mondta Erdélyi Lajosné , aki hozzátette, nagyobb családi eseményeknél most is előfordul, hogy napi 5-6 óránál többet dolgoznak. Nyáron régebben természetesen az unokákra is szívesen vigyáztak egy-egy hétig. A feladatok jelentős részét megosztják egymás között – mondták –, persze a favágás férfimunka, de a porszívózást például a feleség végzi. Sokat segít, hogy a munka egy részét gépesítették: a mosogatást és a mosást például gép végzi, de a palántázást csak kézzel lehet elvégezni a kiskertben.

– Amit maga csinál meg az ember, azt jobban megbecsüli, érzi az értékét, de sosem számoltunk még utána, mennyibe kerülne, ha ezt mind másokkal végeztetnénk el – mondta az idős házaspár.Mások azonban kiszámolták. A nlcafé két éve a budapesti árakkal úgy kalkulált, hogy a bejárónők, takarítók, bébiszitterek és más háztartási kisegítők napi munkájáért – mosás, vasalás, takarítás, főzés, gyerekfelügyelet – összesen havi 389 ezer forintot kellene kifizetnie egy családnak.