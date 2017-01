Csak az ember, az ötlet és a pénz hiányzik

2015-ben a lezárt statisztikai évben a hazai feltalálók 569 szabadalmat jelentettek be. A világátlag 10 millió főre vetítve 3600. Az is beszédes adat, hogy a szabadalmat végül elnyert hazai találmányok száma 2013–2014-ben 275 volt. 1944–45-ben, amikor két nagyhatalom hadserege is átgyalogolt az országon, 288 magyar találmányt szabadalmaztattak. A csúcson 1982–83-ban voltunk, 1473-mal. 2015-ben 21 ezer 851 szabadalom volt hatályban Magyarországon, ennek 5 százaléka származik csupán a hazaiaktól. A magyar géniusz teljesítménye a rendszerváltás óta csökken. Vajon miért? Fizessen elő a napilapra!