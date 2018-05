Csak behajtani tilos - fotó

Vajon kinek szól az üzenet? Fotó: Török János

A Bocskai utcától tartja távol ez a tiltás az autósokat, de valaki – fittyet hányva annak eredeti funkciójára – a szeretetét demonstrálja rajta.Talán ugyanaz az érzelmes utcaművész ezúttal is az elkövető, mint a trolimegálló oszlopainak kidekorálója. Két közeli oszlopon ugyanis egy még reménytelenebb felhívás olvasható: Kérlek, szeress! Az utcaképbe nem feltétlenül illeszkedő feliratok a rendezetlenség, elhanyagoltság érzését is kelthetik az arra járókban, de bosszankodás helyett gondoljunk bele: mi van, ha pont nekünk szól a romantikus vallomás? Vagy mennyivel rosszabb lenne, ha valamilyen erőszakos, trágár kifejezés rondítana el egy-egy utcarészletet?A tábla esetében pedig az már önmagában is okot adhat a bizakodásra, hogy csak behajtani, de nem szeretni tilos.