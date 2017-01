Csak beteg ne legyen!

– Ha nincs munkahelyem vagy itthoni társadalombiztosítási jogviszonyom, akkor viszontlátásra – meséli még mindig értetlenkedve Simkó Attila, aki most a téli szünetre utazott haza Svédországból, ahol szeptember óta egyetemi hallgató. Azért fordult a szegedi kormányablakhoz Attila, hogy európai uniós egészségkártyát igényeljen, mivel Svédországban ahhoz, hogy biztosítási szerződést kössenek vele, szükséges lett volna az itthon kiállított kártya.Tavaly nyárig a Szegedi Tudományegyetem hallgatója volt, fizikusnak készült. Mivel Magyarországon nincs mesterképzés a szakon, amelyet választott, kénytelen volt egy külföldi intézménybe jelentkezni, ahova fel is vették. A magyarországi hallgatói jogviszonya meg is szűnt, nem sokkal később a társadalombiztosítása is.A témát keresse a Délmagyarországban! Fizessen elő a napilapra!