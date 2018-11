Csak fizetésemeléssel lehet megtartani a ˝kékgallérosokat˝ - Egyre nő a fizikai munka elismertsége

2017-ben a vállalatok 39 százaléka egy alkalommal, 23 százalékuk két alkalommal is emelte fizikai munkásaik fizetését. Idén eddig minden második cég legalább egy alkalommal növelte a fizetést – 14 százalékuk pedig már kétszer is.

A fizikai munkáknál jellemző a munkaerőhiány és a fluktuáció. Fotó: Frank Yvette

Tízből három válaszadó szerint szakmunkával többet lehet keresni átlagosan, mint egy irodai pozícióban, négytizedük pedig nem lát érdemi különbséget az általa tapasztalt keresetekben. Elismertségben természetesen még mindig a szellemi munka vezet, csupán 15 százalék gondolja úgy, hogy a fizikai munkásokat jobban megbecsülné a társadalom – harmaduk szerint viszont ebben sincs már különbség.Ez a trend valószínűleg annak is köszönhető, hogy a vállalatok 2017-ben és 2018-ban is kiemelt figyelmet szenteltek a fizikai munkásaik megtartására. A Global HR 2011-es felmérésben még csak a cégek 24 százaléka emelt fizetést emiatt, tavaly viszont már több mint a felük jelölte meg ezt az indokot az emelések mögött állóként.Erre Csongrád megyében is találunk példát, a Pick Szeged Zrt.-nek is folyamatos és jelentős kihívás a fluktuáció, a megnövekedett termelési igény okozta munkaerőhiány. Sok energiába kerül az új alkalmazottak felkutatása, a kollégák megtartása és motiválása. A vezetés úgy ítélte meg, hogy szükség van további bérfejlesztésre, elsősorban a fizikai munkakörökben. Az még korábban nem fordult elő, hogy(2018. október 18.: Idén már másodszor emel bért a Pick).A Profession.hu adatai szerint az egyre magasabb fluktuáció mellett a fizikai munkások több mint 90 százaléka tervezi, hogy nemcsak munkahelyet, de pályát is vált a jövőben. Ám egy szakmai asszisztens, adminisztrátor, dokumentumkezelő vagy személyi asszisztens átlagosan 19 százalékkal kap kevesebb nettó bért, mint egy szakmunkás. Csak így van esélyük a vállalatoknak, hogy megtartsák „kékgalléros" dolgozóikat.Csongrád megyében az idei első fél évben a szellemi foglalkozásúak havi nettó átlagkeresete 230 ezer, a fizikaiaké 146 ezer forint volt. Utolérésről tehát még nincs szó, de az figyelemre méltó, hogyEz a 192 ezer nettó már nincs olyan messze a szellemi foglalkozásúak 226 ezer forintjától. És miután a közép- és felsővezetők bére jellemzően magasabb, valószínűsíthető, hogy a „sima" adminisztrátor vagy ügyintéző kevesebbet keres, mint fizikai munkás kollégája.