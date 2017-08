Csak korábban jön, de szeptemberben hiányozni fog: nem duplázták a családi pótlékot

Duray Péter és Dóra édesanyjukkal hétfőn vásárolta meg a füzeteket. Fotó: Frank Yvette

– Jól hangzott, de csak pillanatnyi lélegzethez jutunk, már reggel nyolckor jött az sms – csodálkozott egy asszony, mert még soha nem érkezett a számlájára ennyire korai órában a családi pótlék és az azt jelző sms.A Duray család számláján is landolt már a gyermekek után járó összeg, már be is vásároltak Péternek és Dórának. Ők a jobb minőséget tették a kosarukba, így a két gyerek után járó pótlék több mint kétszeresét költötték el, csak füzeteket és térképet vásároltak.A család biztonságosabb anyagi körülmények között él, alig vették észre a korábbi utalást. Vannak olyanok, akiknek szintén mindegy, hogy mikor utalják a pénzt. Csak másképpen.

Nem előrehozott pénz kellene

Frittmanné Zsuzsa két gyermekével, Ákossal és Nórával már bevásárolt az iskolakezdésre.

Fotó: Frank Yvette

Július végén Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára jelentette be, hogy kétszer kapnak családi pótlékot a családok augusztusban, hogy könnyebbé tegyék számukra a tanévkezdést.– Az igazi persze az lenne, ha a tanév kezdete előtt valóban dupla pénzt kapnának a szülők – mondta Román Angéla. A Fészek Nagycsaládosok Szegedi Egyesületének vezetője szerint még akkor is nagy teher a családok számára az iskolakezdés, ha az iskolák ügyelnek arra, hogy ne verjék magukat a szülők felesleges költségekbe. – A mi iskolánkban nem kérnek az év elején mindenből újat, mindent addig használunk, amíg el nem fogy, de így sem olcsó mulatság a tanévkezdés, főként az elsősöknek. – Román Angéla szerint elkelne egy valóban plusz összeg szeptember előtt.

Rendes fizetésekre van szükség

Mindegy, mikor jön a családi pótlék

– Hát, végeredményben több pénzünk nem lesz ezzel – mondta Frittmanné Zsuzsa, aki öt gyereket nevelt fel, közülük hárman még tanulnak, ketten járnak általános iskolába. A beiskolázásuk több tízezer forintba kerül, a „beruházások" nagy részén már túl vannak. – A jövő héten lesznek a szülői értekezletek, akkor még kapunk egy listát a beszerzendő holmikról – magyarázza az ötgyermekes asszony, aki dajkaként dolgozik, férje pedig gépkocsivezető. – A mi fizetésünket is emelték ugyan, igaz, sok évet kellett erre várni, most ebből az őszi emelésből kimaradunk. – Szerinte nem pótlékokat, támogatásokat kellene adni, hanem rendes béreket kellene fizetni.– Mi a családi pótlékot a hónap közepéig rezsire befizettük, az előrehozott összeget muszáj cipőre költeni, mivel nyáron másfél számot nőtt a fiam lába, így rögtön két-három cipő vásárlásával kell kezdenünk az évet, kell egy tornacipő, egy utcai cipő. – Egy neve elhallgatását kérő kétgyermekes asszony szerint náluk a kasszában olyan kevés pénz gyűlik össze, hogy többnyire a családi pótlékból is csekkeket fizetnek be. – Így aztán a szeptemberben esedékes hiányzik majd a hónap közepén – mondta. A gondolatai már most azon járnak, hogy akkor miből fizetik majd a rezsit.